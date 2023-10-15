Погоду будет определять полярный вихрь: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

По словам метеорологов, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь, от которого напрямую зависит погода зимой 2023-2024. Предварительно они утверждают, что существенного отличия от прошлого сезона не будет: осадки в виде снега и дождей будут довольно редким явлением.

Информация об этом содержится на ресурсе Severe Weather, составляющем прогнозы для всей Европы. Температура воздуха грядущей зимой – волнительная тема для украинцев, ведь Россия может вновь обстреливать инфраструктуру нашей страны, обеспечивающей в наших домах тепло и электричество.

"Предварительные прогнозы – очень условны – осадков больше или меньше, температура воздуха будет выше нормы или ниже. Обычному человеку оно ни о чем не скажет – мы знаем, что все равно зимой будет холодно и когда-нибудь будет снег", – рассказала в интервью радио NV синоптик Наталья Диденко.

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Сейчас же прогноз погоды на зиму выглядит приблизительно так:

Декабрь 2023 – дневная температура воздуха в среднем будет колебаться до -1 градуса, а ночью – от 0 до -8. Снега будет немного и не во всех областях.

– дневная температура воздуха в среднем будет колебаться до -1 градуса, а ночью – от 0 до -8. Снега будет немного и не во всех областях. Январь 2024 ожидается более теплым, чем декабрь, но периодически будут и холодные дни – до -8 градусов. Осадки незначительны.

ожидается более теплым, чем декабрь, но периодически будут и холодные дни – до -8 градусов. Осадки незначительны. Февраль 2024 предвещает среднюю температуру 0 градусов, а ночью воздух может охлаждаться до -11. Вероятность осадков высока, но они будут также незначительны без затяжных снегопадов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВС ВСУ этой зимой силы ПВО нашего государства сосредоточатся на защите энергетического сектора страны, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры. У военных есть перечень объектов, которые российская армия может атаковать в первую очередь.