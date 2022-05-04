Поезда в Украине задерживаются на 11 и более часов из-за ракетных атак РФ: список направлений
В Украине задерживается ряд поездов из-за ракетных ударов, которые российские войска нанесли по разным городам вечером 4 мая. Некоторые из них прибудут в пункты назначения на 11 и более часов позже.
Полный список поездов, двигающихся с опозданием, опубликовала "Укрзалізниця". В компании отметили: "Несмотря на попытки врага прервать дорогу жизни, продолжаем двигаться вперед, сокращая время задержки".
Итак, время движения изменилось на следующих рейсах:
№59 Киев — Чоп (+11:44 часа);
№149 Полтава - Черновцы (+11:11 час);
№37 Ужгород - Одесса (+11:09 час);
№135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);
№38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);
№45 Ужгород - Лозовая (+7:56 час);
№2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);
№42 Львов — Днепр (+6:48 час);
№85 Запорожье - Львов (+5:03 час);
№5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);
№86 Львов — Запорожье (+3:25 час);
№14 Солотвино — Киев (+2:17 час);
№56 Рахов - Киев (+2:02 ч);
№13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);
№749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);
№95 Киев - Рахов (+1:16 ч);
№715 Киев - Перемышль (+40 мин);
№706 Киев - Перемышль (+8 ч);
№753 Харьков - Львов (+19 мин);
№744 Львов — Дарница (+10:35 час).