Поезда в Украине задерживаются на 11 и более часов из-за ракетных атак РФ: список направлений

В Украине задерживается ряд поездов из-за ракетных ударов, которые российские войска нанесли по разным городам вечером 4 мая. Некоторые из них прибудут в пункты назначения на 11 и более часов позже.

Полный список поездов, двигающихся с опозданием, опубликовала "Укрзалізниця". В компании отметили: "Несмотря на попытки врага прервать дорогу жизни, продолжаем двигаться вперед, сокращая время задержки".

Итак, время движения изменилось на следующих рейсах:

№59 Киев — Чоп (+11:44 часа);

№149 Полтава - Черновцы (+11:11 час);

№37 Ужгород - Одесса (+11:09 час);

№135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);

№38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);

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№45 Ужгород - Лозовая (+7:56 час);

№2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);

№42 Львов — Днепр (+6:48 час);

№85 Запорожье - Львов (+5:03 час);

№5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);

№86 Львов — Запорожье (+3:25 час);

№14 Солотвино — Киев (+2:17 час);

№56 Рахов - Киев (+2:02 ч);

№13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);

№95 Киев - Рахов (+1:16 ч);

№715 Киев - Перемышль (+40 мин);