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Поезда в Украине задерживаются на 11 и более часов из-за ракетных атак РФ: список направлений

Марина Погорилко
Общество
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Поезда в Украине задерживаются на 11 и более часов из-за ракетных атак РФ: список направлений

В Украине задерживается ряд поездов из-за ракетных ударов, которые российские войска нанесли по разным городам вечером 4 мая. Некоторые из них прибудут в пункты назначения на 11 и более часов позже.

Полный список поездов, двигающихся с опозданием, опубликовала "Укрзалізниця". В компании отметили: "Несмотря на попытки врага прервать дорогу жизни, продолжаем двигаться вперед, сокращая время задержки".

Итак, время движения изменилось на следующих рейсах:

  • №59 Киев — Чоп (+11:44 часа);

  • №149 Полтава - Черновцы (+11:11 час);

  • №37 Ужгород - Одесса (+11:09 час);

  • №135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);

  • №38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);

Видео дня

  • №45 Ужгород - Лозовая (+7:56 час);

  • №2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);

  • №42 Львов — Днепр (+6:48 час);

  • №85 Запорожье - Львов (+5:03 час);

  • №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);

  • №86 Львов — Запорожье (+3:25 час);

  • №14 Солотвино — Киев (+2:17 час);

  • №56 Рахов - Киев (+2:02 ч);

  • №13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);

  • №749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);

  • №95 Киев - Рахов (+1:16 ч);

  • №715 Киев - Перемышль (+40 мин);

  • №706 Киев - Перемышль (+8 ч);

  • №753 Харьков - Львов (+19 мин);

  • №744 Львов — Дарница (+10:35 час).