'Поехала на Кубок Европы через два дня после ранения': история дзюдоистки Дарьи Доли в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

17-летняя дзюдоистка Дарья Судьба привыкла побеждать. Поэтому даже после ранения в результате российских обстрелов, с только что наложенными на лицо швами, спросила у тренера, поедет ли она на Кубок Европы. И – поехала соперничать. Свою историю Дарья доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Дарья учится в спортивном колледже в Днепре. В том, где вырастили многих известнейших спортсменов. В тот день российская ракета прилетела рядом с заведением сразу после сирены – учащиеся не успели дойти до укрытия.

"Я почувствовала, что ранена. В состоянии паники хотела глубже укрыться в подвале, чтобы меня не достали. Девушки остановили меня, стали успокаивать", – рассказала Дарья Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Раненые были эвакуированы в больницу. Дарьи наложили на лицо пять швов. Несмотря на это, она поехала на Кубок Европы уже через два дня. В тот раз ранения и стресс сделали свое дело и победить не удалось, но уже через месяц спортсменка завоевала второе место на кубке страны среди взрослых.

Я хочу продолжать заниматься спортом. Чтобы у меня все получалось. Чтобы Кубок Европы стал самой низкой ступенькой, и дальше уже только выше", – говорит Дарья.

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История Дарьи вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.