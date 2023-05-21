'Поджарили' оккупантов: в ГНСУ показали работу украинских минометчиков на Бахмутском направлении. Видео

Защитники Украины продолжают очищать нашу землю от российских оккупантов, развязавших войну в нашей стране. Поэтому путинская армия несет значительные потери.

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В Государственной пограничной службе показали работу украинских минометчиков на Бахмутском направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что минометчики точными ударами ликвидировали пять оккупантов.

"Поджарили 5 оккупантов на Бахмутском направлении. После отражения вражеской атаки операторы БпЛа установили место сосредоточения противника. Дальше за дело взялись минометчики! Результат взаимодействия пограничных подразделений в видео", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска каждый день теряют под Бахмутом по батальону в сутки. В боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают контрбатарейную борьбу на левом временно оккупированном берегу Херсона, а также уничтожают другие враждебные цели в этом направлении. В частности, 18 мая там был уничтожен российский автономный комплекс видео-тепловизионного наблюдения Муром.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока российские оккупанты на захваченных в Украине территориях готовятся к контрнаступлению ВСУ, их семьи в РФ жалуются из-за "тревожности". Так, жена захватчика испугалась из-за действий Сил обороны и призвала своего мужа "не геройствовать".

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