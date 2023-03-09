Блог | Александр Кирш: Подрыв "Северных потоков": "украинский след"

Выскажусь по двум разным темам, которые объединяет одно — информационное манипулирование.

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Я не знаю, насколько в действительности соответствуют истине сообщения о причастности Украины к тому, что произошло с обоими "Северными потоками". Но мне представляется чрезвычайно странным то, что такая информация со ссылкой на американскую разведку и со ссылкой на немецких следователей появилась практически одновременно. Удивительное "стерео"! Так американская разведка или немецкие следователи?

Или американцы просто разведали о прорыве следователей в Германии? Или немецкие следователи просто получили данные американской разведки? Но тогда — при обоих вариантах — никакого "стерео" нет! А есть лишь многократно повторяемое "моно"! Однако в таком случае и цена ему совсем другая! Из чего-то точно установленного двумя разными независимыми друг от друга источниками всё превращается в одну не очень чёткую и не очень ясную не вполне раздельночленную и достаточно неправдоподобную версию. Только и всего. (Если, правда, не считать ещё намёков от Times на некое крутое украинское частное лицо, не связанное с официальным Киевом, почему-то внезапно обнародованных тоже тогда же.)

Но удивляет и некритичность изложения этого всего некоторыми нашими СМИ. Ни малейшей попытки защиты, реакции по столь важному и болезненному вопросу! Просто беспристрастно информируют, что нам снова вылили говно на головы. Как так и надо. Спасибо, дескать, и переходим к следующей новости. Ни даже намёка на отношение! Не наше, мол, это дело — как-то относиться. Наше — утираться.

Другая тема — анонсы-заголовки на ютубе. Вынужден снова к этому вернуться. Ибо заголовков честных уже почти нет. Практически всюду кричаще анонсируются невероятные сенсации со ссылками на уважаемых блогеров-спикеров, не просто не имеющие ничего общего с содержанием соответствующих материалов, а зачастую им прямо противоречащие!

Плюс — старьё под новым заголовком зачастую ставится заново в качестве совсем нового материала!

Только бы зашли!!! Такова обратная сторона монетизации.

Противодействие вижу только такое: каждый канал и каждый уважаемый блогер-спикер должны увидеть, что обмануть они могут только один раз каждый. Повторно ни на этот канал, ни к этому уважаемому те, кто были один раз обмануты ложным заголовком, уже больше не зайдут.

И пусть уважаемые не кивают на канал, если он не их, а находят способ на этот лживый канал повлиять. Ибо уважаемые пострадают вместе с каналом.

Для этого все пользователи ютуба, кем-то из них обманутые, должны не забывать о них тут же, а наоборот — запоминать, причём и налгавший канал, и того, кому в анонсе было приписано то, чего он не говорил. Запоминать, чтобы мысленно забанить.

И не страшно, если честных останется — как, например, у меня — совсем мало. Зато это будут те, кто меня не обманет. Ибо врущие даже в анонсах — по существу врут тем более.

(Я бы, конечно, привёл свой собственный огромный и постоянно растущий бан-список, но пока повременю.)

У ютуба сейчас болезнь роста. Надо помочь ему переболеть побыстрее.