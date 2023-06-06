Подрыв Каховской ГЭС можно называть актом терроризма, ещё одним проявлением геноцида, спровоцированной экологической катастрофой, но главное то, что это демонстрация уровня страха у оккупантов. Они настолько напуганы и боятся форсирования Днепра СОУ, что пошли на подрыв дамбы.

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Что самое интересное, от увеличения уровня воды пострадает в первую очередь левобережная Херсонщина и те линии обороны, которые РОВ все эти месяцы лихорадочно рыли. Какого-то критического значения на возможности СОУ этот террористический акт не возымеет.

Тем не менее, будет нанесён непоправимый урон природе, будут затоплены прибережные села, пострадают люди, которых российские террористы снова лишают крыши над головой. Только полное освобождение украинских территорий и изгнание оккупантов остановит этот бесконечный террор.

Дамбы, это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией.

Их разрушение рассматриваться как применение оружия массового поражения и неизбирательное военное преступление.

В приступе паники, боясь наступления СОУ, россияне сами себе выстрелили в висок.