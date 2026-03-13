Клевета на бизнес: ООО 'Трипольский упаковочный комбинат' опровергает безосновательные обвинения в адрес компании и руководителя - Геннадия Минина

Официальное заявление коллектива ООО "Трипольский упаковочный комбинат" и ЧАО "РКТК"

В последние дни, в средствах массовой информации распространяются материалы статьи, написанной по результатам определенного журналистского "расследования" о деятельности ЧАО "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (ЧАО "РКТК") и его руководителя, а именно - относительно как бы официальной перерегистрации комбината и осуществления хозяйственной деятельности на оккупированных территориях. Среди прочего в распространенной информации также безосновательно утверждается, что Геннадий Минин является гражданином России.

Указанные информационные вбросы недостоверной информации и дальнейшее ее распространение являются признаками системных действий, направленных на нанесение вреда Геннадию Минину и бизнесу, которым он руководит.

С целью опровержения недостоверной информации и искаженных фактов, которые активно распространяются, а также для предотвращения ошибочных предположений и выводов, которые могут быть сделаны по результатам указанного журналистского расследования, хотим сообщить следующее:

О существовании документов регистрации ЧАО "РКТК" на оккупированных территориях

Производственные мощности ЧАО "РКТК" с 24 февраля 2022 находились в зоне ведения активных боевых действий, а позже были оккупированы страной-агрессором.

Очевидно, что Геннадий Минин с марта 2022г. не имел доступа к предприятию, поскольку оно осталось на территории, которая была занята оккупационными войсками.

Журналисту около года назад были предоставлены обоснованные объяснения указанных фактов, а также доказано, что изображение его подписи вероятно изготовлены или путем проставления факсимиле, или путем наложения электронного изображения подписи, о чем свидетельствует их полная идентичность. Изображения указанных документов и факт их изготовления стали известны непосредственно от журналиста, который не смог понятно объяснить источник документов, составленных оккупационной администрацией.

Начиная с 2021 года Геннадий Минин не находился на территории страны-агрессора, а также никогда не находился на временно оккупированных территориях, в связи с этим такие документы с его подписью не составлялись.

Кроме того, существование указанных изображений документов может свидетельствовать о неправомерных действиях третьих лиц с целью завладения активами, которые остались в г. Рубежное Луганской области, а также направлены на нанесение другого вреда Геннадию Минину, в том числе репутационного.

Как видно, ни Геннадий Минин, ни ЧАО "РКТК" не вели и не ведут никакой деятельности на временно оккупированных территориях, а все свои усилия Геннадий Минин сосредоточил на восстановлении и расширении производственных мощностей на подконтрольной Правительству Украины территории.

По факту получения документов, на которые нанесены изображения, имитирующие подпись Геннадия Минина, ЧАО "РКТК" еще в 2025 году обратилось в правоохранительные органы для установления обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении противоправных действий, направленных против Геннадия Минина и ЧАО "РКТК".

О деятельности на территории страны-агрессора

ЧАО "РКТК" действительно принадлежат акции АО "Пекеджинг кубань", которые еще в 2011 году были приобретены по предложению английской компании DS Smith Group, которая ими владела ранее.

С февраля 2022 года, с началом полномасштабной агрессии России против Украины, ЧАО "РКТК" потеряло любую возможность контроля, в связи с полным разрывом Украиной отношений со страной агрессором. Указанная потеря контроля была отражена в финансовой отчетности ЧАО "РКТК", а эта компания как актив, была полностью списана с баланса, с отражением соответствующих последствий в отчетности. В течение всего срока владения указанным активом до момента его списания в связи с потерей контроля, в финансовой отчетности ЧАО "РКТК", которая подлежала обязательному аудиту ежегодно отражались акции этой компании и результаты его деятельности.

В то же время, ни Геннадий Минин, ни ЧАО "РКТК" не осуществляли оперативного или иного контроля указанной компании, в силу ее нахождения на территории страны-агрессора.

Реализация намерения избавиться от указанного актива путем продажи акций АО "Пекеджинг кубань" делает невозможным запрет, который содержится в Постановлении КМУ №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией российской федерации", которым был введен мораторий (запрет) на отчуждение, передачу в залог, любые другие действия, которые имеют или могут иметь следствием отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, права участия в юридическом лице (акций, паев, долей в уставном капитале или других объектов гражданских прав, удостоверяющих участие в юридическом лице).

Относительно информации о гражданстве Геннадия Минина

Никаких паспортных документов и ИНН России Геннадий Минин никогда не получал в связи с отсутствием гражданства страны-агрессора, и даже у него отсутствует право на такое гражданство, поскольку по состоянию на момент объявления независимости Украины (24.08.1991) он постоянно проживал в г. Рубежное Луганской области.

Кроме того, о существовании ИНН и паспортного документа, которые якобы связаны с Геннадием Мининым стало известно из изображения, предоставленного журналистом, поскольку сам Геннадий Минин таких документов никогда не использовал и не получал.

Никаких других доказательств указанных фактов журналистом не было приведено.

Таким образом, ЧАО "РКТК" и группа компаний, руководство которыми осуществляет Геннадий Минин редким представителем ответственного и действительно прозрачного украинского бизнеса, который есть и всегда был полностью аполитичным. С 1991 года до момента полномасштабного вторжения Геннадий Минин строил бизнес в соответствии с высокими международными стандартами с привлечением иностранных инвесторов, которые являются мировыми лидерами отрасли, благодаря чему компания уверенно заняла ведущую позицию на рынке Украины.

Успешная производственная деятельность ЧАО "РКТК" позволила стать градообразующим предприятием на Луганщине, без всякого привлечения бюджетных средств, эффективно используя финансирование европейских финансовых институтов.

Несмотря на потерю основного актива, который был расположен в г. Рубежное, несмотря на уничтожение обстрелом построенной в течение 2022-2024 годов новой производственной площадки в г. Павлоград Днепропетровской области.

Не останавливаясь под давлением правоохранительных органов, а также нападения лиц в чьих интересах развернута дискриминационная компания, Геннадий Минин и компании, которые им управляются продолжают инвестирование, строительство и восстановление бизнеса на территории Украины, что свидетельствует об активной гражданской позиции, веру в Украину и перспективы ее развития.

Администрация ООО "Трипольский упаковочный комбинат" и ЧАО "Рубежанский картонно-тарный комбинат"