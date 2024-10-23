"Подробно обсудили нашу потребность в объединении": Зеленский встретился с освобожденным из российского плена правозащитником Буткевичем. Фото

Президент Владимир Зеленский 23 октября провел встречу с представителями украинского гражданского общества. Там присутствовал и Максим Буткевич – украинский правозащитник и воин, который 18 октября вернулся из российского плена.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Благодарю каждого и каждую за идеи и предложения и готовность работать вместе", – написал он.

В беседе участвовали представители организаций разных направлений: внешняя политика, развитие оборонной сферы, защита свободы.

Обсуждался в том числе План победы Украины. "Предложил приобщиться к разработке нашего внутреннего плана действий. Для нашей победы нужно именно такое единство, которое было в первые дни полномасштабного российского вторжения. Рассчитываем на единство в продвижении решения партнеров по приглашению Украины в НАТО", – отметил президент.

Также он поблагодарил за помощь в разработке Морской стратегии. "Важно проработать формат технологической Ставки – хорошее предложение. Должны вместе возвращать справедливость для Украины, приближать надежный мир и говорить с партнерами обо всем том, что может сделать Украину сильнее", – заявил Зеленский.

Напомним: Максим Буткевич – украинский правозащитник и журналист, координатор и соучредитель проекта "Без кордонів", соучредитель "Громадського радіо" и Центра по правам человека Zmina.

Он мобилизовался в 2022 году и уже летом попал в плен. Российский суд на оккупированной украинской Луганщине судил его за якобы насилие над гражданскими и приговорил к 13 годам тюрьмы.

Буткевич стал участником обмена 18 октября 2024 года. В тот день Украине удалось вернуть 95 военных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский рассказал, какой была реакция союзников на Западе на представленный им План победы. По словам главы государства, партнеры отреагировали так же, как и прежде на просьбы передать системы ПВО Patriot или истребители F-16.

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