Подразделения, взявшие в плен наемников из КНДР, получат 20 "Мавиков" от Порошенко
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передаст обещанные 20 дронов Mavic 3Т военным, взявшим в плен наемников из Северной Кореи. Благодаря действиям защитников Украина может предъявить миру неопровержимые доказательства участия военных КНДР в войне.
Об этом сообщила пресс-служба политсилы.
"Награда нашла своих героев! 20 Mavic 3T, как и обещал, будут переданы военным, взявшим в плен наемников из Северной Кореи. Это новая партия дронов, которую мы получили буквально вчера", – отметил Порошенко в соцсетях.
"Задачи наши военные выполнили и перевыполнили: почти одновременно в плен двух северокорейских наемников взяла тактическая группа №84 CCО и 95 бригада ДШВ. Поэтому и вознаграждение, посовещавшись, воины решили поделить поровну: по 10 ночных "Мавиков". Также везем РЭБы и другие "вкусняшки", необходимые нашим спецназовцам и десантникам", – пишет Порошенко.
Для подразделений, которые воюют на других направлениях фронта, тоже подготовили очередную крупную партию помощи – на сумму почти 32 миллиона гривен:
- экскаваторы для танковых бригад;
- сотни FPV-дронов, часть которых ночные и экспериментальные с машинным зрением;
- ночные "Мавики 3T";
- РЭБ "Шатро";
- Ecoflow;
- дизельные печки;
- командно-штабная машина;
- прачечно-душевой комплекс;
- передвижная авторемонтная мастерская.
"Эта техника уже очень скоро окажется на передовой и усилит наши Вооруженные силы", – сообщил Петр Порошенко.