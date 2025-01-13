Подразделения, взявшие в плен наемников из КНДР, получат 20 'Мавиков' от Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передаст обещанные 20 дронов Mavic 3Т военным, взявшим в плен наемников из Северной Кореи. Благодаря действиям защитников Украина может предъявить миру неопровержимые доказательства участия военных КНДР в войне.

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Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Награда нашла своих героев! 20 Mavic 3T, как и обещал, будут переданы военным, взявшим в плен наемников из Северной Кореи. Это новая партия дронов, которую мы получили буквально вчера", – отметил Порошенко в соцсетях.

"Задачи наши военные выполнили и перевыполнили: почти одновременно в плен двух северокорейских наемников взяла тактическая группа №84 CCО и 95 бригада ДШВ. Поэтому и вознаграждение, посовещавшись, воины решили поделить поровну: по 10 ночных "Мавиков". Также везем РЭБы и другие "вкусняшки", необходимые нашим спецназовцам и десантникам", – пишет Порошенко.

Для подразделений, которые воюют на других направлениях фронта, тоже подготовили очередную крупную партию помощи – на сумму почти 32 миллиона гривен:

экскаваторы для танковых бригад;

сотни FPV-дронов, часть которых ночные и экспериментальные с машинным зрением;

ночные "Мавики 3T";

РЭБ "Шатро";

Ecoflow;

дизельные печки;

командно-штабная машина;

прачечно-душевой комплекс;

передвижная авторемонтная мастерская.

"Эта техника уже очень скоро окажется на передовой и усилит наши Вооруженные силы", – сообщил Петр Порошенко.