Подразделение ОК 'Юг' получило три комплекса 'Ай-Петри' от Порошенко

На фронт передали три комплекса противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" одному из подразделений ОК "Юг". "Ай-Петри" показывает свою эффективность не только в борьбе с "Ланцетами", "Орланами" и "Залами", но и помогает приземлять вражеские КАБы.

Видео дня

Об этом сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Ежедневно в течение суток враг коварно атакует управляемыми авиационными бомбами Украину. Маленькие городки и большие города Донетчины, Харьковщины, Сумщины, Запорожья постоянно страдают от этих обстрелов. Разрушенная инфраструктура, десятки убитых и сотни раненых – страшные последствия попадания этих бомб. Наш комплекс противодействия технической разведке врага уже зарекомендовал себя как хорошее средство по борьбе с этим оружием", – написал Порошенко в соцсетях.

"На боевом счету подразделений, работающих на "Ай-Петре СВ", есть случаи удачной "нейтрализации" КАБ. Для того чтобы спасти как можно больше жизней, мы постоянно наращиваем производство наших комплексов ПДТР, чтобы плотнее прикрывать участки фронта, где работает наша пехота и артиллерия", – пишет Порошенко.

"Три дня назад мы передали два комплекса 206-й артиллерийской бригаде ВМС Украины. Сегодня мы передаем еще 3 "Ай-Петри" Оперативному командованию "Юг". Мы стараемся выйти на рекордный объем производства. Должны делать все, чтобы обеспечить военных", – отмечает Порошенко.

Пикапы, передаваемые экипажам "Ай-Петри", оборудованы шестиполосным средством РЭБ. В комплекте также идут зарядные станции, генераторы, старлинки – все необходимое для того, чтобы быстро развернуться и начать работу.

Комплексы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ" уже прикрывают почти тысячу километров линии боестолкновения – об этом ранее рассказал Петр Порошенко во время испытания техники в приближенных к фронту условиях.

Год назад Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Сейчас проект стремительно масштабируется, и сумма инвестиций уже превысила 200 млн грн. При этом из госбюджета на производство "Ай-Петри" пока не выделено ни копейки.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных силах Украины, ни у противника. Мы уже наладили серийное производство", – сообщил Порошенко.