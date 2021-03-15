Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой оказался ранее судимым за изнасилование, – волонтер

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был осужден за изнасилование. Полиция уже сообщала, что мужчина мог надругаться и над малолетней жертвой.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Екатерина Головачева, которая принимала участие в поисках пропавшей девочки.

По ее словам, подозрение в сторону арестованного у нее возникло еще тогда, когда она узнала о его попытке суицида. Тем более, мужчина не принимал участие в поисках пропавшей.

"А я сразу на него подумала, как только прочла о попытке самоубийства. Личность судимая ранее за изнасилование, в поисках девочки с местными жителями не участвовал. Что-то мне подсказывало, что это он. Вот уже и полицейские так решили. Посмотрим, что решит суд", – написала волонтер.

В то же время, местное издание "Новый день" сообщило со ссылкой на жителей села, что подозреваемый ранее отбывал срок за изнасилование в России.

"Источник же среди местных жителей уверяет, что самоубийство хотел совершить ранее судимый, причем за изнасилование, срок вроде отбывал в России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео с задержанием подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. В день похорон девочки он порезал себе вены.

Напомним, правоохранители предположили, что злоумышленник мог изнасиловать девочку перед смертью. Заключение судмедэкспертизы еще в процессе.