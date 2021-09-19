Итак, новость о том, что с доски памяти "аллеи ангелов" исчез ряд имен ранее заявленных оккупантами и коллаборантами "погибших от рук ВСУ" "детей Донбасса" просто ошарашила жителей ОРДЛО.

"Как? Почему? Зачем?", – носится по соцсетям. Это недоумение раздражает, вот честно, до одури раздражает это наивное недоумение жителей ОРДЛО, до сих пор живущих в симулякре – мире, который им построил кремлевский "джек".

Жители ОРДЛО так уверовали в эти фейки, так поверили в этот выстроенный для них информационный мир, что ни разу за всю историю оккупации не проверили информацию из альтернативных источников. Сказали им "Полина Солодкая – девочка, которую убили ВСУ", и с этим носятся 8 лет. 8 лет ни один житель ОРДЛО не набрал в Гугле "кто такая Полина Солодкая", не проверил фото ребенка, не поискал о ней информацию. Хотя… все поисковики ОРДЛО зациклены на яндексе и РФ.

И все же, неужели так трудно из ОРДЛО найти информацию о том, что никакой "Полины Солодкой" не существовало в ОРДЛО. Нет ее данных в ЗАГСе, к памятнику не приходят ее родители, нет ее могилки и на кладбище, а только фамилия на "доске плача", которую установили в парке для пиара и вранья людям. Зато отлично гуглится фотография этой самой распиаренной "девочки Полины" и это – погибшая от рук маньяка-педофила в российском городе Уссурийск 8-летняя Анастасия Луцишина.

Если честно, мне жаль ее родителей. Вернее, это не сожаление, а дикое чувство осознания мерзости и жалости к тому, как 8 лет живут люди, потерявшие ребенка, ребенка, которого истязал маньяк-педофил и видят его фото по всем новостным каналам России, как "Полину Солодкую, девочку из Славянска, которую убил солдат ВСУ".

А может им так легче? Ведь родители Насти Луцишиной ни разу не сказали "стоп" и не высказали свое мнение по поводу юзанья и топтания памяти их погибшей дочери журналистами РФ и ОРДЛО. Может реально легче думать, что их Настя теперь Полина и ее не насиловали, а просто убили. Русская душа — потемки. Их мораль настолько отличается от цивилизационной морали, что не удивлюсь, если родителям заплатили за молчание, убили, чтобы они молчали или просто подсадили на наркоту, как это привычно делают на РФ.

А вот жители ОРДЛО всполошились и даже исчезновение фейковых имен с фейковой доски памяти приняли, как теракт, работу укро-ДРГ, предательство "народа Донбасса" и даже увидели в этом госизмену. Поэтому там петиции, митинги, письма общественности к Пушилину – "верните исчезнувших детей на место". А как? Как их вернуть на "доску памяти жертвам ВСУ", если этих детей никогда и не было.

Вот наглядный пример, что делает с людьми симулякр. Вот вам ответ на вопрос, что будет в ОРДЛО после войны. Они никогда не примут реальность, если эта реальность не будет совпадать с их привычным миром симулякра. Они (я имею в виду жителей ОРДЛО в критическом их большинстве) никогда не примут такие вещи, как: Украина, Россия-оккупант, российско-украинская война, оккупация Донбасса Россией, ополчение-бандиты и террористы, жители ОРДЛО-коллаборанты, Украина освободила свои территории.

В их головах "нас бомбила Украина" теперь надолго. И даже если мы приведем миллион доказательств, даже если РФ на коленях будет каяться в содеянном, то жители ОРДЛО все равно будут стоять на своем, на том, что им вложили в голову российские и местные пропагандисты и никогда не примут иного.

Но, вот эти кислотные фейки о несуществующих "героях" или "жертвах", да еще тупо состряпанные с использованием фото реальных людей, пусть и умерших, но реально живущих, и не на Донбассе и погибших в мирных условиях РФ, а не на войне и в Украине, они стали работать против РФ и ОРДЛО. Поэтому здесь массовый демонтаж "памятных плит" и зачистка фейков. А народ ревет — "верните все взад".

То есть людям в ОРДЛО не важна правда и справедливость, им не важно, что чувствуют родители (чувствуют ли, но это другой вопрос) Насти Луцишиной из Уссурийска, им важно то, чтобы этот сладкий фейк о "мерзком ВСУ и мерзкой Украине" существовал и грел их сердце ненавистью.

Что ж, и это оккупанты продумали. На замену кислотным фейкам, которые уже даже в Европе и ООН давно поняли и развенчали, прижав РФ к позорному столбу, в ОРДЛО теперь массово штампуют "зеркалки".

Подача зеркальной информации – это тоже уровень манипуляции сознанием и острое оружие. Как это работает? Вы берете любую информацию и подаете ее в зеркальном отображении. "Произошло на России" меняете на "произошло в Украине", "русские солдаты убили" меняете на "украинские солдаты убили". Это тоже применяли в ОРДЛО с 2014-го. Но, если ранее это применялось в большей части к обстрелам, то сейчас зеркальная подача начинается вестись по всем резонансным материалам ОРДЛО.

То есть, эта зеркальная работа проверена на результат.

Лугандонцам вкусно заходила информация про "нас обстреляла Украина" даже, когда люди в ОРДЛО реально видели, откуда летит и кто стреляет. На видео "утренняя побудка от Мотороллы", который из города стреляет по домам, а лугандонцы сладко чмакая говорят: "это укропы нас обстреляли".

Потом зеркальную подачу по "обстрелам" расширили на военные фейки. Если в ОРДЛО пьяные-обнаркоманенные ополченцы поубивались, мародерили, въехали в кафе или жилой дом, утром выходил репортаж от "пресс-службы народной милиции" — "украинские военные" "пьяные-обнаркоманенные поубивались, мародерили, въехали в кафе или жилой дом".

Если в рядах ополченцев начиналась чесотка, гепатит, СПИД, дизентерия, "пресс-служба народной милиции" тут же сообщала, что это у "украинских военных" чесотка, гепатит, СПИД, дизентерия.

Абсолютно все сообщения о ЧП из ОРДЛО про "украинских военных" это превентивные меры, работа на опережение подачи информации, зеркальная подача информации для искажения фактов. Сейчас в ОРДЛО разгоняется видео, где известная там "герой опочления" Танча, рассказывает невероятную историю о девушке, которую заминировали солдаты ВСУ через влагалище.

Танча — танкистка опочления ОРЛО. Бывшая алкоголичка, живущая на пенсию родителей, перебивающаяся сдачей на металлолом украденного по соседям, в 2014-м получила шанс на жизнь. "Народная республика" дала ей автомат и даже танк, и сказала — "бери, что хочешь, убивай, забирай, теперь ты власть". Танча тут же пригнала домой "жигули", отжатую где-то в соседнем селе, мужа россиянина из "кизяков" и стала "героем".

Потом ее ранило в бою, и лучшая в мире медицина ОРДЛО грустно смахнув слезу, отрезала ей ноги, чтобы спасти от гангрены, так как раненная Танча валялась несколько дней по блиндажам, получая лечение "надо на рану посцать и заживет".

После ранения она в ОРДЛО стала никому не нужна и вышла на интернет–дорогу, побираясь по соцсетям. "Дайте денег, муж к вам подойдет в назначенное время и место" быстро распугали жалостливых лугандонцев, так как муж, выглядел красноречиво. Сначала мы возьмем то, что вы даете, а потом все, что у вас есть!

И тут Танчу прозвали в большой мир, то есть привезли. Помыли, покормили и дали сказать текст. Текст зеркальный. То есть Танча озвучивает ранее совершенное в ОРДЛО ополченцем с позывным "Чечен" преступление. Но, теперь его совершают "злые укро-фашисты из ВСУ".

И вот знаете, это именно тот момент, о котором я все время пишу: если мы замолчим, если мы не будем писать и фиксировать их преступления, все, мелкие и большие их преступления, они перепишут историю, как делали это много раз за годы СССР.

О преступлении, совершенном "ополченцами" в Свердловске я написала сразу, как оно произошло. Со скринами, с фото следователей, чтобы зафиксировать максимум причастных к его совершению. И если бы я это не сделала, сегодня уже было бы трудно доказать все то вранье, которое несется из ОРДЛО в очередном "зеркальном" информационном трэше. История — тоже фронт. Помните об этом!

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