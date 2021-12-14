Подготовка к Новому году-2022: какой коньяк выбрать на стол и с чем сочетать

Явным фаворитом у мужчин для встречи нового года бесспорно является коньяк. Качественный и элитный напиток согревает душу, раскрепощает тело, располагает к доброй дружественной беседе.

Если у вас нет должного опыта в выборе коньяка, или вы хотите порадовать себя и родных чем-то особенным, обратите внимание на мнение экспертов.

Не так давно в Украине состоялся конкурс UKRAINE WINE&SPIRITS AWARDS 2021, где эксперты-сомелье выбрали лучших из лучших среди коньяков. Например, золотую медаль получила новинка – коньяк AZNAURI BLACK BARREL. Он изготовлен с использованием спиртов возрастом 10 лет выдержки. Спирты для производства этого коньяка выдерживались в так называемых "черных бочках", которые предварительно обрабатывались огнем до наивысшей степени обжига. Поэтому, коньяк имеет особенный и сложный вкус, а его аромат радует нотами карамели и специй в сочетании с деликатными дымными и ореховыми нотами.

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Бутылка хорошего коньяка – это всегда статусный и красивый подарок. Например, бутылка AZNAURI BLACK BARREL создана из матового черного стекла, и он прекрасно впишется в новогодний стол!

Прислушиваясь к мнению экспертов, вы так же можете найти ответ на вопрос, что же подарить коллеге или другу на Новый год. Серебряной медали на конкурсе удостоился коньяк AZNAURI GOLD RESERVE. Это утонченный и мягкий коньяк. Если AZNAURI BLACK BARREL – дымный, то AZNAURI GOLD RESERVE – с изысканным вкусом с оттенками сухофруктов и глубокими нотами черного шоколада. Его аромат отличается ощутимыми нотками пряностей и ванили и дубовой выдержки.

В составе купажа используются спирты из Золотого резерва спиртов AZNAURI. Праздничное настроение поддерживает и выделяющаяся золотая бутылка, в которой продается AZNAURI GOLD RESERVE. В сочетании с хорошими парфюмом, качественными кожаными аксессуарами или стильными часами, он порадует любого мужчину на праздники.

Итак, вы выбрали коньяк на праздничный стол. С какими блюдами его сочетать?

Тарталетки с икрой или бутерброды с паштетом будут очень кстати, как и фрукты — груши или виноград, которыми можно дополнить сырную тарелку. Заедать коньяк лимоном, а тем более посыпать лимон сахаром или кофе — очень плохая идея, ведь это напрочь перебивает впечатление от хорошего напитка.

Лучшим дополнением к коньяку станут различные сыры. Выбирая их в магазине, помните, что чем выдержаннее напиток, тем более выдержанные сыры стоит подавать.

Например, к коньяку с активным ароматом AZNAURI BLACK BARREL подойдут твердые пармезан, выдержанный гауда или чеддер.

А к мягкому AZNAURI GOLD RESERVE – сливочные сыры с плесенью – камамбер, рокфор, дор блю, горгонзола.

Если вы хотите разнообразить стол и подать мясные блюда, коньяку очень "идут" копчености, ветчина и паштеты. Небольшие закуски помогут нейтрализовать крепость напитка, при этом подчеркнув его вкус, а не перебив.

Из горячего советуем остановить свой выбор на блюдах из утки. Именно эта птица, по отзывам гурманов и любителей коньяка, прекрасно дополняет выдержанный алкоголь.

И главное при выборе алкоголя и угощений на новогодний стол – выбирать качественные продукты проверенных производителей, которым доверяют и покупатели, и профессионалы.

Желаем вам правильно подойти к подготовке Нового года. И пусть новогодние блюда в сочетании с изысканными напитками подарят только положительные эмоции.