'Подъезда нет и в живых там никого': жительница Краматорска поделилась историей с музеем 'Голоса Мирных'

Сын Яны и Владимира Зиновьевых погиб, защищая Родину. А через полгода семью постигла еще одна беда: в ночь с 1 на 2 февраля 2023 ракетный удар по Краматорску полностью разрушил подъезд дома, в котором находился Владимир. Шансов почти не было, но он выжил. Его жена Яна рассказала о пережитом Музею "Голоса Мирных" Фонда Ринате Ахметове.

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"24 февраля 2022 года в 4:50 начались обстрелы. Они продолжались каждый день. Моему старшему сыну тогда было 32, девочкам-близнецам по 23 года, младше 17. Сын уехать не смог, я вывезла дочерей в Нидерланды", – вспоминает Яна начало великой войны.

Когда в Краматорске стало очень сложно, взяв пожилых родственников, муж и сын поехали в Хмельницкий. Там сын решил идти защищать Родину. Он погиб 20 июля. Тогда муж Яны вернулся в Краматорск. Одно время было относительно тихо, пока не наступило роковое 1 февраля.

О том, что в ее доме большая дыра, Яне написал 10-летний сосед из дома напротив. Друг семьи пошел туда. На месте ему сказали: "Можешь не идти, подъезда нет и в живых там никого не осталось". Яна и дочери все это слышали, ведь он не выключил камеру. Девушки закричали.

Их отец выжил. В момент взрыва провалился вниз. Получил множественные переломы конечностей, челюсти, ребер, ушибы, раздробленный таз, разорванную артерию. И был в полном сознании. После операции и госпитализации сердце остановилось – "запустили", не сразу. Она хорошо помнит, как увидела Владимира в больнице.

"Он глаза едва открыл и плакать начал. Я к нему наклонилась и он тихо-тихо сказал: "Я же обещал для тебя жить. Я выполнил свое обещание"", – вспоминает женщина. Ее историю можно найти по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.