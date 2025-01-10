Подарки для детей и вера в завтра: в Фонде Рината Ахметова рассказали об итогах новогодней акции

Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" снова принесла тепло и поддержку тысячам маленьких украинцев. Команда Фонда организовала яркие праздники для детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах Украины. Финальным событием акции стал масштабный праздник в Киеве, собравший детей из разных уголков страны.

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Особое внимание было уделено Удайцевскому учебно-реабилитационному центру для детей, а также маленьким переселенцам из Мариуполя в Днепре и Черкассах. Также поддержку получили дети из детского дома семейного типа Екатерины Тарусиной, где 10 детей воспитывается. Поздравления и подарки поступили и детям, которые находятся в центрах "ЯМариуполь" в 20 городах Украины, а также в Зеленом центре в Запорожье.

Уже 24 года акция остается символом добра и заботы. За это время новогодне-рождественские поздравления и подарки получили более 1,2 миллиона юношей и девушек.

Ярким акцентом в этом году стало награждение победителей конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь", организованного среди школьников и учителей Украины. В своих работах участники рассказывали о боли войны, потерях, но и о вере в победу и будущее. Лучшие произведения вошли в коллекцию Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Победители получили дипломы и ценные подарки во время торжества В Киеве.

На празднике дети рассказывали о том, как программы Фонда изменили их жизнь. Кто-то нашел новые возможности в Блогер Кемпе, кто получил лечение и психологическую помощь, а кто раскрыл свой писательский талант благодаря конкурсу. Но все они имели одну общую мечту – мир и победу.

"Надеюсь, война закончится, и мы будем радоваться жизни. Победа будет, и мы будем ее обязательно праздновать", – сказал 10-летний Игорь из Славянска.

Зимними праздниками помощь не ограничивается. Новогодняя акция – часть масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям". Благодаря программе маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн. детей. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дающая завтра.