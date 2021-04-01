Под Ужгородом дальнобойщики устроили массовую драку. Видео

В Ужгородском районе Закарпатской области, неподалеку от границы со Словакией, между дальнобойщиками возникла массовая драка.

Как сообщает в Facebook Police Control Ukraine, причиной потасовки послужило якобы то, что один из водителей заплатил пограничнику и решил проехать вне очереди.

"Это последствия того, что пограничники пропускают за кеш без очереди на таможенном посту "Ужгород", – говорится в сообщении.

Напомним, на одном из автобанов в Германии произошел шокирующий случай. В полицию поступил звонок о том, что по трассе в направлении Франкфурта едет фура на литовских номерах по извилистой траектории. Как впоследствии выяснилось, за рулем грузовика находился украинец на грани алкогольной комы.

Полицейские немедленно отреагировали на звонок, догнали фуру и остановили водителя. В ходе проверки оказалось, что машиной управлял гражданин Украины, который едва стоял и разговаривал. Правоохранители провели на месте тест на содержание алкоголя в крови, который показал 2,74 промилле – такой показатель соответствует тяжелому алкогольному опьянению.

После этого водителя задержали, доставили в полицейский участок и провели тест повторно, где прибор показал 2,39 промилле. Поскольку дальнобойщик был настолько пьян, что рисковал впасть в кому в любой момент, немецкая полиция передала его врачам и отобрала водительские права.

Также правоохранители связалась с транспортной компанией, в которой работал водитель, и попросила прислать другого дальнобойщика, чтобы тот забрал фуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.