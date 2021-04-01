Під Ужгородом далекобійники влаштували масову бійку. Відео

В Ужгородському районі Закарпатської області, неподалік від кордону зі Словаччиною, між далекобійниками виникла масова бійка.

Як повідомляє в Facebook Police Control Ukraine, причиною бійки стало нібито те, що один із водіїв заплатив прикордоннику та вирішив проїхати без черги.

"Це наслідки того, що прикордонники пропускають за кеш без черги на митному посту "Ужгород", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на одному з автобанів у Німеччині стався шокуючий випадок. У поліцію надійшов дзвінок про те, що трасою в напрямку Франкфурта їде фура на литовських номерах по звивистій траєкторії. Як згодом з'ясувалося, за кермом вантажівки перебував українець на межі алкогольної коми.

Поліцейські негайно відреагували на дзвінок, наздогнали фуру й зупинили водія. Під час перевірки виявилося, що машиною керував громадянин України, який ледве стояв і розмовляв. Правоохоронці провели на місці тест на вміст алкоголю в крові, який показав 2,74 проміле – такий показник відповідає важкому алкогольному сп'янінню.

Після цього водія затримали, доправили в поліцейську дільницю і провели тест повторно, де прилад показав 2,39 проміле. Оскільки далекобійник був настільки п'яний, що ризикував впасти в кому в будь-який момент, німецька поліція передала його лікарям і відібрала водійські права.

Також правоохоронці зв'язалися з транспортною компанією, в якій працював водій, і попросили відправити іншого далекобійника, щоб той забрав фуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2020 року президент України Володимир Зеленський звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить із перевантаженням і руйнує дороги.