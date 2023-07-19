Под силу единицам с самым высоким IQ: головоломка с футбольным мячом

Головоломка – это сложная задача, требующая внимания и сообразительности. Это хороший способ испытать свой разум на аналитическое мышление.

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Художник Гергели Дудас, вдохновленный Чемпионатом по футболу 2018 года, создал интересную головоломку. Она точно заставит вас задуматься (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На картинке необходимо найти футбольный мяч среди панд менее чем за минуту.

Интересный факт для фанатов футбола: победителем Чемпионата мира в 2018 году стала Франция, обыграв Хорватию со счетом 4:2. Именно поэтому панды на рисунке держат флаги этих стран.

Если вы не можете решить головоломку, внимательно посмотрите на правую часть изображения.

Чтобы быстро разрешать сложные головоломки, нужна практика. Тогда вам под силу хитрые загадки.



Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку с драгоценными камнями, которую могут решить только избранные.

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