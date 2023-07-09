Решат только избранные: сложная головоломка с камнями. Фото

Головоломки заставляют нас проявить свою смекалку и внимательность. Если часто их решать, можно улучшить свою память.

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Семейная компания ювелиров и торговцев бриллиантами Chisholm Hunter создала интересную головоломку. Она точно заставит вас задуматься (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вам необходимо найти сердце среди других драгоценных камней менее чем за минуту.

Исследования показывают, что каждый пятый может разгадать головоломку менее чем за 30 секунд, но некоторым удается сделать это быстрее. Большинство людей тратят больше времени на поиски.

Чтобы быстро разрешать сложные головоломки, нужна практика. Тогда вам будут под силу хитрые загадки.

Если вы все-таки не нашли сердце, то попытайтесь сосредоточить свое зрение на нижней половине изображения. Тщательно рассмотрите левую часть картинки.

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