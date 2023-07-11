В Москве потребовали от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины. При этом им угрожают расторжением контрактов.

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Об этом сообщила разведка Британии. Отмечается, что городские власти Москвы угрожают строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины.

Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа.

Такие мероприятия, вероятно, прежде всего затронут представители национальных меньшинств из более бедных регионов России, поскольку их много среди тех, кто работает на строительстве в столице страны-террориста.

В британской разведке считают, что эти меры, скорее всего, осуществляются с молчаливого согласия мэра Москвы, который по-прежнему пытался минимизировать влияние войны на более состоятельных москвичей, но при этом демонстрировать поддержку войны.

Напомним, Россия столкнулась с кризисом медицинского обеспечения боевых действий после того, как в течение 17 месяцев теряла в среднем около 400 своих солдат. В то же время до 50% смертельных случаев среди оккупантов можно было бы предотвратить надлежащее оказание первой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери российских оккупационных войск с началом активных контрнаступательных действий Сил обороны Украины значительно возросли – даже по тем данным, которые журналисты-расследователи узнают из открытых источников. В СМИ отметили, что с июня 2023 года страна-агрессор начала терять гораздо больше офицеров, особенно старшего звена.

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