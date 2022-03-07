Под Николаевом во время боев с российскими оккупантами погиб львовский журналист. Фото

В бою под Николаевом погиб журналист из Львовской области Виктор Дударь. Еще в первый день войны он пошел в военкомат, чтобы защищать Украину от российских оккупантов в составе ВСУ.

О гибели Виктора Дударя сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Во время боев с российскими захватчиками под Николаевом погиб журналист из Львовщины Виктор Дударь. Еще в первый день войны, 24 февраля, Виктор пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину", - написал Томиленко.

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Он привел воспоминания о журналисте от его коллеги и друга, журналиста газеты "Экспресс" Богдана Куфрика.

"Более 10 лет Виктор Дударь работал штатным журналистом газеты "Экспресс", был моим другом. В свое время переехал во Львов из Буковины. Он вел в газете "Экспресс" военную тематику, проводил журналистские расследования. В 2014-2015 годах Виктор Дударь пошел добровольцем воевать на передовую на Донбасс, позже стал резервистом и работал в газете "Экспресс", где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику", - вспоминает Куфрик.

Жена погибшего, тоже журналистка Оксана Дударь, рассказала, что мужчина пошел защищать Украину в первые часы после начала вторжения путинской орды на территорию нашего государства.

"Помню, как в 5.30 его разбудила: "Вставай! Началась война!" Он обнял крепко, сказал, что все будет хорошо. Собрал рюкзак, позвонил нескольким друзьям и уехал в часть", - написала теперь уже вдова журналиста-воина в соцсетях.

"Национальный союз журналистов Украины выражает искренние соболезнования семье и коллегам Виктора Дударя. Очень грустно, что из-за захватнических действий российских оккупантов журналистское сообщество теряет настоящих патриотов и профессионалов своего дела", - отметил Томиленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в результате вражеского удара по телебашне погиб телеоператор KievLive Евгений Сакун.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли автомобиль журналиста из Швейцарии, на котором были отчетливо видны отметки "Press". У него отобрали 3 тысячи долларов наличными, ноутбук и заставили удалить отснятый материал. Раненый журналист собственными силами добрался до Кропивницкого, где медики оказали ему помощь.