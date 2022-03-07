Оккупанты обстреляли автомобиль журналиста из Швейцарии, на котором были очевидны отметки "Press". Фото

Екатерина Белоброва
Общество
1 минута
70
Оккупанты обстреляли автомобиль журналиста из Швейцарии, на котором были очевидны отметки 'Press'. Фото
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские войска обстреляли автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике, на бампере и по бокам которого обозначение PRESS мог не увидеть только слепой. После того как поврежденный транспорт съехал в кювет, оккупанты ограбили его, отняв 3 тысячи долларов США и личный ноутбук сотрудника независимой прессы.

Об этом рассказала народный депутат София Федина у себя на Telеgram-канале. Пострадавший журналист был доставлен из Николаевской области, где произошло нападение, в областную больницу Кропивницкого.

Мародеры также отняли у Брике все материалы, которые он успел собрать о войне в Украине. Таким образом оккупанты в очередной раз подтвердили свою неспособность соблюдать хотя бы видимость "благородных спасителей от бандеровцев и нацистов". Это мелкие и вороватые преступники с низкой социальной ответственностью.

Видео дня
Оккупанты обстреляли автомобиль журналиста из Швейцарии, на котором были очевидны отметки "Press". Фото
Оккупанты обстреляли автомобиль журналиста из Швейцарии, на котором были очевидны отметки "Press". Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину едут 20 тысяч иностранных добровольцев из 52 стран мира, чтобы оказать нашим солдатам помощь в обороне суверенной земли.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Война в Украине 2022stopwarСофия Федина