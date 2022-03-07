Оккупанты обстреляли автомобиль журналиста из Швейцарии, на котором были очевидны отметки 'Press'. Фото

Российские войска обстреляли автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике, на бампере и по бокам которого обозначение PRESS мог не увидеть только слепой. После того как поврежденный транспорт съехал в кювет, оккупанты ограбили его, отняв 3 тысячи долларов США и личный ноутбук сотрудника независимой прессы.

Об этом рассказала народный депутат София Федина у себя на Telеgram-канале. Пострадавший журналист был доставлен из Николаевской области, где произошло нападение, в областную больницу Кропивницкого.

Мародеры также отняли у Брике все материалы, которые он успел собрать о войне в Украине. Таким образом оккупанты в очередной раз подтвердили свою неспособность соблюдать хотя бы видимость "благородных спасителей от бандеровцев и нацистов". Это мелкие и вороватые преступники с низкой социальной ответственностью.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину едут 20 тысяч иностранных добровольцев из 52 стран мира, чтобы оказать нашим солдатам помощь в обороне суверенной земли.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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