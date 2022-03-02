В Киеве в результате вражеского удара по телевышке погиб журналист. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Одним из погибших в результате удара России по телевышке в Киеве оказался журналист Евгений Сакун. Мужчина был телеоператором KievLive.

Об этом на своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. "От рук фашистских оккупантов погиб первый журналист!" – написал он.

"Приношу мои соболезнования родным и близким Евгения. Тело находиться в морге по адресу ул. Оранжерейная 9. Фашистские оккупанты ответят за каждого погибшего Украинца сполна", – добавил Геращенко.

Видео дня

В Киеве прогремел взрыв у столичной телебашни в районе Дорогожичей. В ГСЧС сообщили о пяти погибших и пяти раненых.

Вследствие удара оккупантов пострадал также мемориальный комплекс "Бабий Яр" – место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

Напомним:

на всей территории Киевской области с 2 по 3 марта комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Как писал OBOZREVATEL, ранее иностранные журналисты увидели, в каких условиях живут киевляне во время российской агрессии. Для этого представители СМИ спустились на перрон станции метро "Дорогожичи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!