В Киеве в результате вражеского удара по телевышке погиб журналист. Фото

Дарья Дурова
Кияни
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Из-за войны погиб киевский журналист
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Одним из погибших в результате удара России по телевышке в Киеве оказался журналист Евгений Сакун. Мужчина был телеоператором KievLive.

Об этом на своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. "От рук фашистских оккупантов погиб первый журналист!" – написал он.

"Приношу мои соболезнования родным и близким Евгения. Тело находиться в морге по адресу ул. Оранжерейная 9. Фашистские оккупанты ответят за каждого погибшего Украинца сполна", – добавил Геращенко.

Журналистское удостоверение погибшего
Видео дня
Сообщение представителя МВД

В Киеве прогремел взрыв у столичной телебашни в районе Дорогожичей. В ГСЧС сообщили о пяти погибших и пяти раненых.

Вследствие удара оккупантов пострадал также мемориальный комплекс "Бабий Яр" – место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

РФ нанесла удар по телевышке в Киеве
Спасатели на месте ракетной атаки

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее иностранные журналисты увидели, в каких условиях живут киевляне во время российской агрессии. Для этого представители СМИ спустились на перрон станции метро "Дорогожичи".

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