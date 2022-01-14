Под Николаевом грузовик обвалил мост: без переправы остались жители двух сел. Фото

В Николаевской области вблизи села Пересадовка грузовик обвалил мост. Вследствие инцидента без переправы остались жители двух сел.

Это далеко не первое ЧП с этим мостом. Об этом сообщил местный житель Иван Кулин на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 13 января, в 8:15 утра. Несмотря на то, что на понтонном мосту действует ограничение для веса транспорта (до 8 тонн), водитель фуры решил все равно по нему проехать. Этот мост на данный момент соединяет села Пересадовка и Михаил-Ларино. Однако из-за провала временная переправа заблокирована. Ситуацию осложняет и то, что понтон набирает воду.

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На замену этому мосту в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" строят другой. Работы начались осенью прошлого года и должны быть завершены к 31 декабря нынешнего. Однако местные жители в комментарии OBOZREVATEL рассказали, что работы на мосту не ведутся уже около месяца, и на данный момент там нет никакой ни техники, ни работников.

Обычно на ремонт понтонного моста требуется один-два месяца, а это предоставляет сильный дискомфорт жителям двух сел.

В 2019 году в селе Пересадовка груженная фура с контейнером проломила понтонный мост и утопила его часть в реке.

Ранее снова в селе Пересадовка, что под Николаевом, пошел под воду понтон, который поддерживает мост на реке Ингул.