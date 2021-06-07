Под Луцком полиция задержала священника УПЦ МП в женской одежде: в епархии 'отреклись' от него

На Волыни в 20 км от Луцка возле Рожища правоохранители обнаружили священника одного из храмов УПЦ (МП) Копачевской общины. Батюшка имел странный вид, он был одет в женскую одежду, а на руках – белые медицинские перчатки.

Об инциденте, который произошел несколько дней назад, сообщило местное издание "Район.Рожище" и обнародовало видео, снятое нагрудными камерами полицейских. Священника задержали в лесу вблизи ковельской трассы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Правоохранители обратили внимание на автомобиль, который стоял у дороги. Машина без водителя вызвала у них подозрение, ведь на территории области часто обнаруживали закладки с наркотиками.

Видео дня

Осмотрев местность, полицейские увидели неподалеку от заброшенной машины мужчину, одетого в женскую одежду. Выяснилось, что это – настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Копачевской общине.

На священнике была женская кофта с блестками, лосины и балетки. А на руках он имел одноразовые резиновые перчатки. Также при мужчине обнаружили пакет с его одеждой.

Задержанный сначала говорил правоохранителям, что он "из баптистов", но позже сказал, что является священником одного из местных храмов Православной церкви Московского патриархата. Однако, он так и не смог объяснить, что делает в таком виде у дороги.

Издание отмечает, что в Волынской епархии УПЦ (МП) сообщили – этот человек не является настоятелем ни одного из храмов в Копачевской общине в связи с психическим заболеванием и давно находится вне штата.

Напомним, на Буковине пьяный священник угрожал застрелить копов и называл их "бандеровцами" и "хохлами". От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Также OBOZREVATEL сообщал, священник УПЦ МП заявил, что в вакцины добавляют части абортированных детей и призвал не делать прививки.