Под Херсоном 60-летний мужчина надел обручальное кольцо на половой орган: его госпитализировали

Под Херсоном 60-летний мужчина надел обручальное кольцо на половой орган, а потом не смог его снять. Пришлось вызывать медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Об этом сообщает сайт "Херсон типичный". Отмечается, что в настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает, он дома.

Житель села Чернобаевка Херсонской области по неизвестным причинам решил одеть золотое кольцо на половой орган, который от этого начал опухать. Мужчина вызвал домой скорую, но исправить ситуацию на месте не получилось. Пациента госпитализировали и в больнице распилили обручальное кольцо, не повредив тело потерпевшего.

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После того, как мужчине оказали помощь, он быстро сбежал из больницы. Не благодарил и не прощался. В селе 60-летний гражданин имеет репутацию чудака, теперь его называют "окольцованным".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве медики спасали мужчину, который надел на член гайку, а снять не смог. Помогали распылять предмет спасатели.