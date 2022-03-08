Под Харьковом ликвидирован генерал-майора российской армии. Фото и аудио

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Украине уничтожен генерал-майора российских оккупантов Виталия Герасимова. Он был начальником штаба и первым заместителем командующего 41-й армии Центрального военного округа РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Он был ликвидирован под Харьковом, о чем есть аудиоподтверждение (чтобы посмотреть фото и прослушать аудио, доскролльте страницу до конца).

"Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России", – сказано в сообщении.

Видео дня

Кроме него были убиты и ранены несколько старших офицеров армии оккупантов.

Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и воевал в Сирии. Также он получил медаль "за возвращение Крыма".

Также разведка получила данные, свидетельствующие о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.

Кроме того, в ГУР обнародовали перехват переговоров оккупантов, которые подтверждают уничтожение генерал-майора:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!