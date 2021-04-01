Под Харьковом учителя нашли повешенным во дворе лицея

В Харьковской области на территории Мерефянского медицинского лицея нашли повешенным учителя физкультуры. Тело мужчины обнаружили 30 марта на дереве во дворе учебного заведения.

Мужчине было 44 года, рассказала KHARKIV Today заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

Мотивы и обстоятельства происшествия пока не известны. Полиция проводит расследование. Известно, что у мужчины остались жена и 17-летний сын, а на работе он был веселый и отзывчивый.

В городском совете Мерефы заведующая сектором по вопросам образования отдела образования, культуры и спорта Елена Кондрашина журналистам ситуацию прокомментировать не смогла. По ее словам, об обстоятельствах ей не известно, ведь она не была их свидетелем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева солдат Национальной гвардии Украины покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным.