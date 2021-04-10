Под Днепром запустили гомофобную рекламу против поджигателей травы. Фото

В Днепропетровской области установили билборд с подписью "Поджигатели травы" и фотографией двух мужчины, которые лежат в обнимку.

Как сообщает издание "Информатор", реклама появилась в селе Орловщина Новомосковского района. Как утверждают авторы материала, очевидно, она носит скрытую агрессию.

Кроме подписи "Поджигатели травы" на билборде ничего нет, также не указано, кто его заказал.

Билборд в Новомосковском районе dp.informator.ua

Издание пишет, что проблема с поджиганием травы в регионе действительно существует: с каждой весной возгорания в "зеленой зоне" становятся распространенным явлением.

"Очевидно, таким нарушителям общественного порядка и адресована реклама. Об этом несложно догадаться хотя бы потому, что никаких пояснений, кроме "Палії трави", на ней нет. А еще несложно догадаться и о том, что реклама носит гомофобный характер. В качестве отрицательного героя авторы выбрали двух обнимающихся молодых людей. Отметим, что модели не делают ничего плохого: у них нет оружия или запрещенных предметов, их действия не противоправны. Все, что они делают, – это лежат в обнимку", – отметили журналисты.

Билборд в Новомосковском районе dp.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульная полиция установила новые билборды, с помощью которых призывает местных жителей соблюдать правила дорожного движения.