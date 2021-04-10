Під Дніпром запустили гомофобну рекламу проти паліїв трави. Фото

У Дніпропетровській області встановили білборд з підписом "Палії трави" і фотографією двох чоловіків, які лежать в обіймах.

Як повідомляє видання "Інформатор", реклама з'явилася в селі Орлівщина Новомосковського району. Як стверджують автори матеріалу, очевидно, вона носить приховану агресію.

Крім підпису "Палії трави" на білборді нічого немає, також не вказано, хто його замовив.

Білборд у Новомосковському районі dp.informator.ua

Видання пише, що проблема з підпалом трави в регіоні дійсно існує: з кожної весни загоряння в "зеленій зоні" стають поширеним явищем.

"Очевидно, таким порушникам громадського порядку і адресована реклама. Про це нескладно здогадатися хоча б тому, що жодних пояснень, крім "Палії трави", на ній немає. А ще нескладно здогадатися і про те, що реклама носить гомофобний характер. Як негативного героя автори обрали двох молодих людей, що обіймаються. Відзначимо, що моделі не роблять нічого поганого: у них немає зброї або заборонених предметів, їхні дії не є протиправним. Все, що вони роблять, – це лежать в обіймах", – відзначили журналісти.

Білборд у Новомосковському районі dp.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві патрульна поліція встановила нові білборди, за допомогою яких закликає місцевих жителів дотримуватися правил дорожнього руху.