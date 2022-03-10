Под Черниговом оккупанты расстреляли пешеходов из танков: есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли из танков мирных людей в окрестностях украинского города Чернигов в четверг, 10 марта. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Как сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в комментарии "Суспільному", люди в это время шли пешком из Чернигова, страдающего от обстрелов не первый день.

В то же время городской глава Мены Геннадий Примаков на своей странице в Facebook рассказал, что среди погибших есть девушка из Мены, а также жители Сновска и Корюковки. Еще четыре человека из Мены получили ранения и находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

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"Сегодня имеем погибшую девушку, которая вместе с другими людьми выбиралась из города Чернигова в направлении Куликовки, россияне из танков расстреляли колонну гражданских жителей", – написал чиновник.

Мэр Корюковки Ратан Ахмедов в Facebook отметил, что погиб юноша, который с матерью направлялся в Корюковку. По его словам, среди лиц были преимущественно женщины с детьми.

"Сегодня орки обстреляли мирных жителей (преимущественно женщины с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков", – написал Ахмедов.

В то же время точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Все детали по преступлению оккупантов прокуратура области должна обнародовать 10 марта, добавил руководитель учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в городе. По его словам, в городе уже 60 погибших и 400 раненых. При этом Чернигов жив и продолжает работать.