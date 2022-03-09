Мэр Чернигова о преступлениях российских оккупантов: у нас около 400 раненых, 60 погибших

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в городе. По его словам, в городе уже 60 погибших и 400 раненных.

При этом Чернигов жив и продолжает работать. Об этом он рассказал во время совместного эфира украинских телеканалов.

Атрошенко отметил, что на территории двух третий города нет горячего водоснабжения и тепла. Также в некоторых районах нет холодной воды. Оккупанты совершили прямое попадание в теплосети на ТЭЦ.

"Ситуация очень сложная, но люди работают круглосуточно. Вся моя команда, все руководители остались, работают, никто не сбежал. У нас около 400 раненых. Около 60 погибших", - отметил он.

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Мэр Чернигова также добавил, что в городе есть случаи, когда человек был в эпицентре попадания авиабомбы, и теперь его нет ни среди живых, ни среди мертвых - он просто сгорел, исчез.

Напомним, российские оккупанты продолжают бомбить жилые кварталы Чернигова и добрались до арены местного футбольного клуба "Десны". В социальных сетях появились фото обстрелянного стадиона имени Юрия Гагарина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великой Отечественной войне Украины погиб 24-летний житель Черниговщины командир взвода Сергей Пантелюк. 25 февраля он встречал колонну танков близ Ровнополья, где в боевую машину украинских защитников пришел удар.

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