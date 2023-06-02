Под Бахмутом погиб поэт и музыкант Даниил Подыбайло, благодаря которому мир узнал о первых авиаобстрелах Мариуполя. Фото

В боях под Бахмутом погиб поэт и музыкант Даниил Подыбайло из Мариуполя. Он защищал Украину в составе территориальной обороны, а до этого помогал военным в блокадном городе.

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Как сообщил сайт Мариуполя 0629.com.ua, жизнь Героя оборвалась в 26 лет в Клещиевке.

Даниил – сын известной волонтерки Марии Подыбайло, создавшей и возглавившей общественный центр "Новый Мариуполь". Парень практически рос не дома, а в этом общественном центре, поэтому его в шутку называли "сыном полка". Он с детства рос патриотом.

Парень принимал участие в митингах, писал песни и рвался защищать Украину. Многим он запомнился с тех пор как под гитару пел на проукраинских митингах в Мариуполе.

"Какое счастье было тебя иметь своим сыном! Спасибо, что оставил мне так много света. И тепла... Не задача прожить 26, 33, 75, 124 года. Задание прожить. Чтобы было о чем. А тут ты мастер спорта", – слова матери Героя Марии Подыбайло, которая прощается с сыном.

Он не был профессиональным музыкантом, но жители Мариуполя хорошо его знали. Данило всегда выступал на концертах, о нем говорили по телевидению.

"Он был музыкантом, певцом, поэтом, писателем. Мечтал издать книги, глубокие по содержанию, как он сам. Даниил был одним из лучших в городе мастером по освещению сцены и звукорежиссером. А еще он изучал IT и мечтал после войны запустить свой стартап" , – говорится в сообщении.

Полномасштабная война застала Даниила в родном Мариуполе, он остался там и помогал ВСУ. Именно благодаря Подибайлу весь мир узнал о первых авиационных обстрелах города, которые устраивали захватчики.

Музыкант чудом вырвался из блокады. Ему удалось выехать из Мариуполя и обмануть оккупантов. Он прошел допросы, его пропустили через все блокпосты россиян.

Когда Дмитрий добрался до подконтрольной Украины, вступил в ряды территориальной обороны. Он участвовал в боях за освобождение Харьковской области, стоял на защите Киевской.

Последний его фронт – Бахмут, 128 батальон 112 бригады ТрО, подразделение Адама.

Его собратья рассказывают, что Даниил и его друг с позывным Раста отличались невероятной отвагой, они участвовали в выбивании тылов и резервов оккупантов в Клещиевке, что создало условия для продвижения флангов. Даниил с Растой погибли в одном бою.

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