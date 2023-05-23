Почувствовала, что должна кричать: рисующая войну украинка стала лауреатом премии Гавела

Украинка стала лауреатом премии Вацлава Гавела по правам человека. В Осло с 13 по 15 июня 2023 состоится 15-й выпуск Oslo Freedom Forum. Темой Форума свободы в Осло (OFF) является: Празднование солидарности.

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"Эта тема отмечает единство, наставничество и сообщество, которое HRF и наше глобальное сообщество – от передовых диссидентов до журналистов, художников, филантропов и технологов – в течение последних 15 лет. Это признает, что только вместе мы можем победить тиранию", – отмечают организаторы форума. .

Мероприятие будет включать программу главной сцены в Oslo Konserthus, включая театральные беседы, панельные дискуссии на конкретные темы, касающиеся борьбы с авторитаризмом, и ежегодную церемонию вручения премии Гавела. Третий день будет включать в себя интерактивное программирование и событие в фестивальном стиле в SALT возле фьорда, включая интересные панели, ориентированные на действия семинары, интерактивные выставочные стенды, выступления живой музыки и художественные выставки.

Мария Лонюк родилась в Киеве и сейчас она вольный художник и преподаватель на собственных курсах рисования. Начало полномасштабной войны побудило ее рисовать войну. Мария чувствовала, что должна кричать своими рисунками, и надеялась, что ее кто-то услышит.

Международная премия Вацлава Гавела за творческое инакомыслие, названная в честь покойного чешского драматурга, диссидента и бывшего президента, отмечает силу искусства и творчества в борьбе за права человека. Лауреаты этого года воплощают дух Вацлава Гавела, используя свой талант и креативность, чтобы бросить вызов репрессивным системам и вдохновить на изменения.