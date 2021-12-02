Почти треть украинцев уже сталкивались с отключением света

С начала этого отопительного сезона в домах почти трети граждан Украины уже отключали свет. В энергетическом кризисе большинство украинцев обвиняют власть.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26-29 ноября 2021 года.

Согласно исследованию почти 30% респондентов говорят, что с начала отопительного сезона уже столкнулись с отключением электроэнергии в квартире или доме. 70% заявили, что пока отключений не было.

Большинство опрошенных обвиняют в энергетическом кризисе власти. В частности, 34,9% опрошенных главной причиной кризисных явлений в энергетике назвали некомпетентность украинских властей. А 17,6% респондентов считают причиной кризиса коррумпированность властей.

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21,9% считают, что энергетический кризис вызвали умышленные действия украинских олигархов. Только 8,2% считают, что причиной является ситуация на мировых рынках газа и угля.

В ходе исследования методом телефонных интервью КМИС было опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для взрослого населения.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.