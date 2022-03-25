Почти 60% российских высокоточных ракет не попали в цель – Reuters

Из всех высокоточных ракет, которые российские оккупанты запустили по мирных городам Украины, до 60% не попали в цель. Пока неизвестно, что именно является причиной таких высоких показателей отказов российских ракет.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на трех американских чиновников, знакомых с данными разведки. Отмечается, что при такой неточности "высокоточных" ракет РФ от них можно ожидать чего угодно: как неудачных запусков, так и того, что ракета не взорвется при ударе.

Процент отказов российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60% – этот показатель меняется изо дня в день. Однако по словам экспертов, любой уровень отказов в 20% и выше будет считаться высоким.

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Эта информация о неточности ракетных ударов РФ может отчасти объяснить то, почему агрессору спустя месяц после вторжения не удалось достичь своих целей.

Напомним: за первые 20 дней полномасштабного вторжения в Украину Россия израсходовала почти весь свой арсенал крылатых ракет. Речь идет о ракетах морского базирования "Калибр" и снарядах для комплексов "Искандер".

При этом подсчеты говорят о том, что за первые 22 дня войны по украинским городам нанесено 1100 ракетных ударов. Это в 11 раз больше, чем в войне в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили один вражеский беспилотник, четыре крылатые ракеты, а в Харьковской области удалось уничтожить один истребитель-бомбардировщик Су-34.

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