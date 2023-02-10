Почему в Украине оживилась выдача повесток: названы главные факторы

В Украине в рамках общей мобилизации формируют военный резерв, во время которого необходимо поставить на учет больше мужчин или обновить данные о них. Именно поэтому в регионах страны наблюдается оживление с выдачей повесток.

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Об этом заявил заместитель начальника первого отдела Бориспольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Александр Бузницкий. Объяснение он дал в комментарии изданию Pereiaslav.City.

Так, все чаще в сети публикуют кадры, как мужчинам выдают повестки в общественных местах. В военкоматах отмечают, что все происходит в рамках действующего законодательства.

По словам военного, со дня объявления мобилизации граждане Украины обязаны добровольно явиться в ТЦК (бывшие военкоматы) для уточнения учетных данных. Но многие этого не делают, что усложняет мобилизацию.

Бузницкий подчеркнул, что военнообязанные, которыми являются мужчины 18-60 лет, должны уведомлять о любых изменениях семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства (нахождения), образования или места работы те органы, где они состоят на воинском учете.

Он выразил убеждение в том, что если бы граждане соблюдали закон, то массовой выдачи повесток можно было бы избежать.

Напомним: по закону повестку могут вручить даже в общественных местах. И хотя ее получение не означает немедленной отправки в зону боевых действий, существуют четкие сроки, когда военнообязанному нужно явиться в военкомат. За неявку грозит административная и уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили шесть новых каналов побега за границу уклонистов. Злоумышленники зарабатывали до $12 тыс. на каждом клиенте, который хотел избежать мобилизации.

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