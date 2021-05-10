Почему в СССР якобы не боялись клещей: выяснились причины

В сети весной опять распространился миф о том, что в СССР якобы не было клещей или их почему-то не боялись. Оказывается, причиной была слабая проинформированность о случаях присосавшихся паразитов, а далеко не советские методы борьбы с ними.

В середине 70-х годов новости доходили до населения исключительно в печатном виде, реже с экранов телевизоров и по радио. Что касается превентивных методов, то они вряд ли опережали современные, говорится в публикации на "Яндекс Дзен".

Как боролись в СССР

В СССР действительно добротно обрабатывали дезинсекцией пионерские лагеря, парки и зоны семейного отдыха, однако то же делается и в современном мире. На время проведения этих процедур устанавливались таблички с предупредительными надписями.

Противоклещевая обработка полей и тогда, и сейчас проводится в дозах, позволяющих человеку самому не отравиться вслед за ненавистными паразитами, а это значит, что совсем исключить жизнедеятельность кровососущих нельзя.

Что происходит сейчас?

Ежегодная весенняя истерия объясняется не увеличением числа клещей, степенью их опасности и беспомощностью человека перед ними, а лишь культивированием средств массовой информации этого природного явления.

Сейчас также проводятся обработки, есть доступ к вакцинам и всяческим лабораторным анализам, и именно высокий уровень доступности информации вызывает у людей чувство того, что ранее якобы боялись меньше.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных блюдах СССР, которые до сих пор у большинства из нас ассоциируются с беззаботным детством, а также о запрещенных предметах одежды в советских школах и вузах.