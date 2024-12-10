Почему в СССР у женщин 'не было' целлюлита: причина очевидна

Советский Союз – эпоха, которая отличалась от современности во многих аспектах, в том числе и в отношении женской красоты. Одним из парадоксов того времени является отсутствие (скорее умалчивания) столь распространенной сегодня проблемы, как целлюлит.

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Проблема целлюлита, сегодня широко обсуждаемая в мире, несколько десятилетий назад практически не существовала даже в медицинских кругах. До середины XX века его не считали заболеванием или серьезной косметической проблемой.

Особенно это касалось Советского Союза, где целлюлит не получал ни внимания общественности, ни научных исследований. Лишь в конце 1980-х годов под влиянием западных тенденций это явление начали обсуждать и в постсоветских странах.

Как целлюлит стал глобальной проблемой

В научном смысле целлюлит или липодистрофия – это воспаление подкожно-жировой ткани, которое может возникать по разным причинам: от неправильного питания до гормональных сбоев. Однако врачи обычно не считают его заболеванием, ведь он не угрожает здоровью.

Переломным моментом стал 1973 год, когда французская косметолог Николь Ронсар выпустила книгу, называвшую целлюлит серьезной проблемой, которую обязательно нужно решать. Ее руководство стало бестселлером, а сама проблема превратилась в настоящую индустрию.

Почему в СССР целлюлит не был популярной темой

В Советском Союзе целлюлит был менее распространен, и для этого были свои причины. Во-первых, гормональный фон женщин того времени существенно отличался из-за реже использования гормональных препаратов. Во-вторых, питание было здоровее: продукты имели меньше консервантов и вредных добавок.

Также важным фактором являлась физическая активность. Женщины советской эпохи больше двигались, чаще занимались физическим трудом и меньше сидели за столом или на диване. Это значительно снижало риск развития целлюлита.

Эстетический аспект

У СССР не было объективных причин волноваться из-за целлюлита. Открытая одежда и бикини были менее популярны, а мода не диктовала строгих стандартов тела. Поэтому женщины просто не беспокоились из-за "апельсиновой корки", даже если она существовала.

Начало "борьбы" в 1990-х

С распадом СССР и распространением западной культуры отношение к целлюлиту кардинально изменилось. Маркетологи и косметологическая индустрия активно раскручивали эту проблему, предлагая дорогостоящие процедуры и средства. Западные стандарты красоты, попавшие в постсоветские страны, заставили многих женщин вкладывать большие средства в борьбу с вымышленной проблемой.

Миф или реальность

Сегодня многие специалисты сходятся во мнении, что целлюлит – это в основном маркетинговый ход. Он естественный для большинства женщин и не нуждается в лечении. Во времена СССР этому просто не придавали значения, и это позволяло женщинам чувствовать себя более уверенно, не подвергаясь давлению "идеалов".

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