Почему в СССР школьницы выглядели старше, чем сейчас: есть несколько причин

Если сравнить школьные фотографии современных выпускниц и их сверстниц времен СССР, можно заметить поразительный контраст. Еще 30-40 лет назад подростки выглядели значительно старше своего возраста.

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Почему так происходило, попытался разобраться в OBOZ.UA. И, конечно, очень взрослый вид советских школьниц объясняют целым комплексом причин.

Травма Второй мировой войны

В конце сороковых годов сразу после завершения Второй мировой войны советские дети наконец-то смогли вернуться в школы. Но из-за немецкой оккупации и эвакуации им пришлось пропустить несколько лет. Поэтому школьные аттестаты они получали не в 16-17 лет, а на рубеже 20-летия.

К тому же на облике подростков отражался сложный опыт пережитого. Война сама по себе большой стресс, из-за которого дети взрослеют гораздо быстрее. А вдобавок советских подростков привлекали к работам на заводах, в строительстве и сельском хозяйстве, ведь рабочих рук катастрофически не хватало. Все это быстро стирало детскую беззаботность с их лиц. И продолжалось так, пока не подросло поколение, которое не видело ужасов войны.

"Война не только увеличила количество травм среди детей всех возрастов, но и создала совершенно новый вид травмы – детскую военную травму, борьба с которой – большая государственная проблема", – такая цитата заместителя министра здравоохранения СССР приводится в статье "Уроки борьбы с детским военным травматизмом в СССР в послевоенный период (1946–1950 гг.)". И она достаточно четко объясняет взрослый вид советских подростков.

Повсеместный дефицит

Мрачный и не очень свежий вид детей в СССР нередко также объясняют тотальным дефицитом, царившим в Стране Советов. Мясо, молоко, яйца и другие питательные и полезные продукты редко появлялись на столе у рядовых граждан. Они питались в основном калорийными углеводными продуктами. А такой неполноценный рацион приводил к тому, что состояние кожи и волос подростков мало чем отличалось от состояния кожи и волос взрослых людей.

Так же и с одеждой. В СССР не существовало молодежной моды как таковой. Едва доросшие до взрослых размеров в одежде, дети начинали одеваться точно так же, как и их родители. О качественной косметике для подростковой кожи также речь не шла.

Тяжелый быт

Как и все советские граждане, дети с ранних лет несли двойную нагрузку. Кроме учебы и развития, они должны были активно помогать родителям в быту. В отсутствие качественной бытовой химии и нужной в хозяйстве техники они брали на себя значительную часть тяжелой физической работы по дому. Многие поступали в профессионально-технические учебные заведения и начинали самостоятельную жизнь в довольно ранние годы. И на смену детской беззаботности приходил тяжелый взгляд и мрачное выражение лица, присущее многим людям в СССР.

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