Почему в СССР пили 'Тройной' одеколон и откуда пошло название

Вспоминая СССР, многие из тех, кто его застал, рассказывают об ужасном дефиците практически на любые товары. Но не так часто рассказывают о последствиях этого дефицита, которые могли быть действительно устрашающими.

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Так отсутствие на полках магазинов нормального алкоголя толкало советских граждан на потребление таких субстанций, что у современного человека это может вызвать ужас и отвращение. OBOZ.UA рассказывает подробнее о таких "напитках".

Причины проблемы

Нехватка алкоголя наблюдалась в СССР практически всегда. Тот спирт, который производили в стране, направляли скорее на военные и промышленные нужды, проиводство и потребление вина осуждалось, как буржуазное, а для пива не хватало качественного сырья. Перед самым развалом Союза свой вклад в проблему внес и закон 1985 года "Об усилении борьбы с пьянством". Так называемый "сухой закон" ограничивал продажу водки двумя полулитровыми бутылками на одного взрослого человека в месяц. Поэтому, чтобы "развлечь" себя, люди начали прибегать к разным маргинальным практикам – от самогоноварения до употребления всего, что только может содержать спирт.

"Тройной" одеколон

Это косметическое средство считалось чуть ли не элитным напитком среди суррогатов. Рецепт одеколона на трех эфирных маслах апельсина, лимона и бергамота (отсюда и название) известен еще со времен Наполеона. Говорят, французский император использовал его по назначению и очень любил аромат этого одеколона. Средство производили и в СССР. Он содержал 64% спирта и стоил всего 40 копеек за флакон, ведь не облагался алкогольным акцизом – в цене водки этот сбор мог составлять до половины стоимости. Поэтому жаждущие хмеля советские граждане скупали его повсюду, где только могли. Напиток перед употреблением разводили водой примерно наполовину. При отсутствии "Тройного" в ход шли любые другие одеколоны.

Другая спиртосодержащая косметика

Впрочем, не только "Тройной" можно было свободно приобрести в косметическом отделе универмага. В ход шли и другие спиртосодержащие средства, такие как дезодоранты и лосьоны после бритья. Из-за высокого процента алкоголя они были безжалостны и к коже, и к печени, но неплохо справлялись с тем, чтобы заменить водку. Конечно, эти продукты тоже разбавляли водой, ведь отдушки, которые они содержали, вызывали отвращение. Тем не менее, алкогольная зависимость подталкивала людей и не к таким безумиям.

Стеклоочиститель

Одной из наиболее зловещих практик было потребление моющего средства "Секунда". Его производили в белорусских Барановичах и продавали в больших канистрах. Средство имело яркий синий цвет, что намекало на его непригодность для приема внутрь. Более того, со временем на этикетках начали печатать предупреждения об опасности распития "Секунды" и других подобных технических субстанций. Однако людей с алкогольной зависимостью это не останавливало. Кроме "стекломоя" в ход шли даже такие устрашающие смеси, как коктейль из кислого советского пива с дихлофосом – средством, которым травили тараканов. Чтобы захмелеть, использовали клей БФ, денатурат и другие опасные для здоровья химические средства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой была советская косметика. Чтобы воспользоваться ею, нужно было в одни средства плевать, а другие намазывать на спичку.

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