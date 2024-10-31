Тушь в коробочке и помада на спичке: бьюти-реалии СССР, которые сейчас кажутся странными

Каждая эпоха диктует свои модные тренды, и бьюти-индустрия не исключение. Если сейчас у нас есть доступ к широкому ассортименту косметических средств, то советские девушки были вынуждены проявлять изобретательность, чтобы выглядеть привлекательно.

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Одним из самых популярных бьюти-лайфхаков того времени была тушь для ресниц в коробочке. Чтобы накрасить ресницы, нужно было обмакнуть маленькую щеточку в туше и тщательно прокрасить ресницы, напоминает OBOZ.UA.

Часто этот процесс сопровождался образованием комочков. Для того чтобы разделить ресницы, девушки использовали иглу, что было достаточно рискованно.

Еще одним необычным способом макияжа губ была помада на спичке. Когда помады оставалось совсем немного, девушки набирали ее остатки спичкой и аккуратно подкрашивали губы.

Создать праздничную прическу тоже было не так просто, как сейчас. Для создания локонов использовали тряпочки, намотанные на бумажке. А вместо лака для волос – воду с сахаром. Это средство придавало волосам блеск и фиксацию.

Для того чтобы иметь хороший румянец, девушки часто использовали свеклу или просто щипали себя за щеки.

Несмотря на все трудности, советские девушки всегда старались выглядеть аккуратными и ухоженными. Их бьюти-лайфхаки могут показаться нам странными и даже опасными, но они свидетельствуют об изобретательности и стремлении быть красивыми в любых условиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему при всех этих высоких стандартах советские женщины на самом деле выглядели старше своего возраста.

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