Почему украинцы весной-2023 почти не видели майских жуков: что произошло с жуками

Прошлая весна озадачила украинцев одной особенностью. Во многих регионах люди заметили практически полное отсутствие майских жуков. Обычно в мае эти жуки летают в достаточно больших количествах и нередко даже залетают в дома. Но только не в этом году.

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Опасения пользователей соцсетей в комментарии украинским СМИ развеяла энтомологиня Ровенского центра контроля и профилактики болезней Руслана Драб. Она рассказала, что популярные предположения о том, что причиной могла стать пандемия коронавируса, пожар в Чернобыльской зоне, возникший из-за боевых действий и холодная весна, не имеют под собой достаточной научной основы. Однако жуков действительно было значительно меньше, чем обычно. По мнению ученой, это связано с особенностями жизненного цикла этих созданий.

В среднем майский жук живет 3-5 лет. Основную часть времени он проводит в земле в виде личинки. И только 30-40 дней есть у насекомого на то, чтобы выйти на поверхность в виде взрослого жука и размножиться.

Именно поэтому год от года количество майских жуков отличается. Когда созревают личинки, их выходит на поверхность значительно больше, чем в год, когда они находятся в покое. Также энтомологи различают популяционные волны этих насекомых. Это естественный процесс, из-за которого в разных регионах наблюдается разное количество майских жуков. Влиять на это могут климатические условия – температура и влажность. "Бывают случаи, в частности, как несколько лет назад, что майские жуки просто не вылетали в мае, потому что было холодно. Они сделали это только в сентябре", – рассказала Драб.

Еще один немаловажный фактор – это состав почвы в каждом отдельном регионе. Там, где земля глинистая, насекомым тяжело откладывать яйца, а вот в песчаных почвах этот процесс происходит гораздо легче.

Еще одной причиной, которая могла повлиять на то, что в этом году майских жуков было так мало, энтомологиня назвала паводки, которые прошлой весной случились в разных частях Украины. Это осложнило насекомым, перешедшим в стадию куколки, взлет в воздух.

Драб успокоила тех, кто переживает за судьбу этих жуков – несмотря на то, что взрослых насекомых мы в мае не увидели, в почве много их личинок. Следовательно, исчезновение майским жукам не угрожает. Тем более что это жуки, которые легко адаптируются к новым условиям и быстро восстанавливают популяцию.

"Хрущи – это вредители. Их взрослые особи едят листья деревьев в садах и парках. Личинки питаются корнями растений, что приводит к их гибели. И все же они опыляют растения. Ими питаются много птиц, ящериц, рептилий и ежей" – пояснила ученая.

Она также рассказала, что сам жук является сытным кормом для птиц и животных, которые его едят, ведь в майских жуках содержится много протеина. К тому же, личинки майского жука являются хорошей наживкой для рыбалки. Так что пользы от этих жуков действительно немало.

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