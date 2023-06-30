Відповім усім і відразу. Чому так важливо, що Грета Тунберг прибула в Україну.

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Грета, на відміну від усіх цих імпотентних ООН, ОБСЄ та інших організацій прямим текстом називає Росію винуватцем екоциду в Україні.

Вона не несе тієї маячні, що всі ці організації, які досі не розуміють, хто ж підірвав Каховську ГЕС, хто знищує нашу країну, наших людей і нашу землю. Вона винуватця називає прямим текстом.

У Європі серед молоді у неї дуже висока підтримка. А це означає, що роспропаганда, яка продовжує в Європі відмінно засирати мізки людям, не зможе одурманити молодь.

І підтримка нашої країни в Європі серед молоді від цього візиту буде тільки наростати. А це означає, що політики будуть змушені слухати своїх виборців. І допомога для нашої країни буде ще більше наростати.