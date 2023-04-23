Опишу очень показательный случай, который произошёл со мной буквально только что.

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Который демонстрирует, что наша Победа на поле боя над рашистами не является гарантией построения успешного государства и перемен к лучшему, о которых мы все давно мечтаем. А многие уже поверили настолько, что столкновение с суровой реальностью грозит ещё бОльшими проблемами, чем ДО начала полномасштабного вторжения.

Так вот, возвращаясь сегодня после тренировки и вечерней прогулки, решил я зайти по пути домой в супермаркет. Взять что-нибудь на завтрак. Специально для этого взял с собой 150 грн "наличкой", чтобы не брать с собой кошелёк на тренировку.

Вижу, что нарезка моего любимого сырокопчёного балыка появилась вновь с хорошей скидкой: стоила 66 грн, а сегодня 44. Взял сразу две упаковки.

Затем решил купить ещё бананы, которые "потянули" на 55 грн. Итого, считаю у себя в голове: "88 + 55 = 143 грн. Вписываюсь в "бюджет".

Иду на кассу.

Но интуитивно прошу кассиршу сперва "пробить" одну упаковку балыка и сказать, сколько она стоит.

– 66 гривень.

– Минуточку, но на ценнике написано, что сейчас акция и он стоит не 66-ть, а 44 грн!

– Ой... Так.... Ви знаєте... Я знаю... Але сьогодні так багато роботи, мабуть не встигла внести зміни в касі....

– И что теперь вы предлагаете делать? Это же не моя вина.

– А давайте я пробью обидві за старою ціною, а вам поверну різницю готівкою?

– Давайте. После паузы добавляю: "Скажите, а что было бы, если бы я не спросил вас, по какой цене "пробился" балык"?

Тишина в ответ.

– Разом 188 грн до сплати.

– Как 188? У меня всего 150. Вы же сказали, что возьмёте по новой, правильной цене? Я ж думал сразу вычтете разницу. Давайте тогда одну упаковку.

Пробивает.

– Ось вам сдача за покупку, а ще я вам повертаю 22 грн за балик. І вибачте за незручність.

– Це не незручність, пані. Це була спроба мене на*бати. Просто не хочу витрачати свої нерви на вас зараз. Ви що, думаєте я вперше таких, як ви на "гарячому спіймав"? Магазин новий, а схеми ті ж самі... Сором!

Развернулся и ушёл.

Для себя лично отметил следующее: если год назад (когда нервы были на пределе из-за ситуации в Мариуполе) в другом продуктовом магазине за подобное я устроил "сцену", вызвал менеджера магазина и "пропесочил" всех хорошенько на повышенных тонах, то сейчас не стал.

Потому что не видел смысла.

Я прекрасно знаю, что это "коллективная схема", в которой "повязаны" все сотрудники магазина – от кассира, охраны и заканчивая менеджером.

Подобным способом, пользуясь невнимательностью или доверием покупателей, они хорошенько "зарабатывают" на всех этих "акциях", "забывая" внести изменения в цене в кассовый аппарат.

Оцените масштаб: 33% "навара" на " ходовом" товаре. Тут 20 грн, там 40...

А затем все делят в конце рабочего дня между собой "по-братски". Такой себе "бонус" к зарплате.

А то, что жертвами их мелких афер становятся в основном самые малообеспеченные граждане – в первую очередь пенсионеры, которые вынуждены считать каждую копейку, – их не волнует.

Уверен, они считают это не жульничеством и воровством, а именно заработком.

А теперь к общим выводам из ситуации:

Все 32 года Независимости мы привыкли обвинять во всех проблемах и своей нищете Власть, которая ворует. Миллиардами, миллионами, сотнями тысяч....

Кому как "повезёт" на каком "ярусе" системы удалось устроиться.

То ли это бюджет страны, области или села.

Разница в масштабе, но не в принципе. Он везде один: каждый пытается на*бать ближнего своего.

Не помочь, а именно на*бать.

Мы удивили весь мир год назад, когда никто не давал нам шансов год назад на то, что мы сможем дать рашистам отпор и выстоять.

Нам это удалось именно благодаря самоорганизации общества на низовом, базовом уровне, в котором вовлечены десятки миллионов граждан. Тогда каждый помогал как мог: кто-то волонтерил, отдавал "последнюю рубашку" беженцам, автомобиль или "соляру" ЗСУ, донатил, открывал двери собственного дома для тех, кто лишился всего....

Это было удивительное время неимоверного единения усилий миллионов украинцев, давшего колоссальный синергетический эффект. И именно благодаря ему Мы и выстояли, проявив свои лучшие качества, стоя на "краю пропасти".

Но затем была победа в битве за Киев. Рашисты отступили с северных областей. Наступила эйфория....

И все потихоньку начало возвращаться на круги своя....

Громкие уголовное дела и обыски НАБУ о воровстве СОСТАВАМИ!!! западной "гуманитарки" в Запорожской области..... Продажи "броников" и формы в военторгах, которую нам передали наши союзники бесплатно.... Скандалы в Министерстве обороны с завышенными ценами на продовольствие для ЗСУ...

Список можно долго продолжать...

И это только то, что стало известным и было выявлено. А затем зачастую "спущено на тормозах"....

Но суть не в этом.

Суть в том, что воровство и тотальное "на*балово ближнего своего" настолько глубоко укоренилось в сознании рядового украинца и превратилось в выживательный рефлекс, что эту "раковую опухоль" без "химиотерапии" и "хирургического вмешательства " уже не искоренить.

И если мы хотим, чтобы общество стало жить "по-людски" после окончания войны, то мы ВСЕ должны хотя бы стремиться измениться к лучшему, а не только пенять на власть или соседа.

Изменить "базовые настройки " внутри себя.

Понять и принять, что именно из-за таких вот, на первый взгляд, мелких "кидков" и "на*бов" друг друга в сумме получается БОЛЬШАЯ Ж*ПА, из которой мы все мечтаем, но никак не можем выбраться все последние 30 лет.

И что война, на первый взгляд абсолютно "несправедливая", вина за начало которой имеет конкретное имя - Х*ЙЛО, является в том числе и расплатой за все наши коллективные грехи и просчеты...

Начиная с распродажи крупнейших в Европе военных арсеналов, самолётов, танков, систем ПВО и заканчивая (не-) голосованием всех граждан на выборах "за гречку" или 200 грн за политиков, которые затем это все наследство успешно распродавали и воровали из бюджетов всех уровней.

И пока критическая масса населения страны не осознает, что воровать и обманывать других нельзя, потому что это как минимум аморально, а в конечном итоге наказуемо (потому что затем все равно "бумеранг" вернётся, ведь так устроена "матрица"), "кина", как говорится, не будет!

Поэтому когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями я уже не устраиваю "разносов" и "сцен".

Потому что осознал, что пока люди сами к этим выводам не придут, "наступив на грабли" N -е количество раз, то мои слова и упреки не помогут. Потому что это я уже понял, что это не единичный случай, а СИСТЕМА.

Система, которая прогнила насквозь до основания.

Которую если не изменить на ВСЕХ уровнях, рано или поздно рухнет.

С х*йлом или без его участия.

Да, война показала, что у нас есть НАДЕЖДА на светлое будущее.

И благодаря усилиям и, увы, жизням, большого количества людей, система (а любое общество – сложная система) не рухнула. Что уровень резистентности нас как системы оказался слишком высоким даже для столкновения с такой серьёзной угрозой и давлением извне, как "вторая армия мира".

Но сколько же ВСЕМ нам ещё необходимо приложить усилий над самими собой, для того чтобы количественные изменения перешли в КАЧЕСТВЕННЫЕ....

Чтобы СИСТЕМА ИЗМЕНИЛАСЬ.

Надеюсь. Верю. Знаю. Жду.