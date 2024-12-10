Почему неправильно говорить 'директор із продажів': объяснение

Важно заботиться о чистоте речи, изучать правила и правильно употреблять лексемы. Многие совершают грубые ошибки, даже не догадываясь об этом. Некоторые особенности вызывают трудности даже у опытных языковедов.

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Например, есть столь популярное слово "продаж". OBOZ.UA рассказывает, как следует употреблять его во множественном числе и почему "директор із продажів" – неправильный вариант.

Как объяснял известный украинский языковед Александр Пономарив, слово "продаж" не имеет множества, поэтому следует быть внимательным при его использовании.

Поэтому словосочетания типа "'явились у продажі" или "у продажі є" грамматически неправильны.

Нужно говорить:

пустити в продаж;

у продажу є різні товари;

цієї книги немає в продажу;

не призначений до продажу.

В объявлениях часто можно увидеть вакансию "директор з продажів" – это тоже грамматическая ошибка.

Следует говорить иректор із продажу", "менеджер з продажу", "відділ продажу" и т.д.

Кроме того, следует напомнить, что в украинском языке есть также слова, которые имеют только форму множественного числа.

Например:

двері та ножиці;

хрестини та канікули (та деякі інші слова на позначення деяких свят);

назви деяких речовин та матеріалів, наприклад, парфуми та пахощі;

дебати та посиденьки (назви процесів);

Бровари та Моринці (назви населених пунктів) тощо.

Кстати, на вывесках иногда пишут: "торгівельний центр". Казалось бы, все логично: существительное "торгівля", значит и центр "торгівельний". На самом деле, это одна из самых распространенных ошибок. Как сказать правильно по-украински: "торговий", "торговельний" чи "торгівельний центр" – читайте в материале.

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