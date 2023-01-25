Вопрос, где правильно ставить ударение в имени города Бахмут, может показаться "не на часі", когда за него идут тяжёлые бои. Собственно, из-за них имя города и стало ежедневно звучать на телевидении. Но вместо привычного БАхмут, с ударением на первом слоге, люди в телеэфире стали навязчиво и почёркнуто произносить режущее ухо БахмУт с ударением на последний слог и на московский лад.

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Именно так с ударением на последний слог произносил имя города Гостомель российский десантник, заблудившийся на Киевщине на рубеже февраля-марта. Он звонил командованию и жаловался, что их подразделение по-настоящему заблудилось, и на вопрос, где находятся, натужно прочёл с дорожного указателя: "В ГостомЕле". Прочёл в привычной для жителей "Залесья" манере, ставя ударение на последний слог, подобно тому, как они произносят – МосквА, и говорят о себе "псковскИе", а не "пскОвские". Такое произношение свойственно глубинке "Залесья", где не испытали влияния украинского произношения и литературного российского языка, в ряде случаев перенявшего его.

Потерявшийся оккупант был в отчаянии и тщательно произносил впервые увиденное им название города по слогам в надежде, что начальство найдёт на карте его и этот ГостомЕль. Не знаменитый "поребрик", но из той же серии. Точно также московиты легкого узнают не местных в украинцах, говорящих на чистом литературном российском языке.

Сейчас БахмУт с ударением на последнем слоге режет слух также, как резануло тогда ГостомЕль. В традициях украинского произношения ставить ударение в названии наших городов на первый, а не на последний слог, даже при использовании российского языка. Поэтому БАхмут и БАхмач, а не БахмУт и БахмАч, и БУхаловка, а не БухалОвка, как шутил Андрей Данилко в образе проводницы поезда Верки Сердючки. Можно произнести имена украинских городов на масковский лад с ударением на последнем слоге и посмотреть, что из этого получится.

Несмотря на такую очевидность, есть попытка "научно" обосновать произношение Бахмут с ударением на последний слог. Для этого используют три аргумента.

Первый, ссылки на советские энциклопедии, изданные на российском языке. Второй, тот факт, что протекающую через город речку называют БахмУткой, и якобы на этом основании и в имени города надо ставить ударение на букве "у". Третий, местные жители произносят его так, а им видней.

Российскоязычные советские энциклопедии нам однозначно не указ, так как их авторы жили в Москве и поставили ударение в непонятном им украинском названии в близкой им манере произношения. Кстати, что означает слово Бахмут, давшее название реке и городу, неизвестно.

Гораздо более авторитетнее "Каталог річок України", изданный в Киеве в 1957 г., где в статье об этой речке её название приведено как – "БАхмут або БахмУтка". Очевидно, когда река Бахмут обмелела, то превратилась в уменьшительную Бахмутку. При таком образовании нового слова с уменьшительной коннотацией ударение обычно смещается в конец, в отличие от исходной формы. Например, "крОпива" и "кропИвка", причём, как в украинском, так и в российском языке. Поэтому речка БахмУтка звучит естественно.

Но город получил своё имя до того, как она обмелела, и называлась полноценно – река Бахмут. Упомянутый "Каталог річок України", особенно ценен тем, что его авторы подают названия рек не только на украинской, но и на российской мове, и в обоих случаях приводят ударения в них. Наша речка в нём значится на странице 147 под № 2512 и ударение стоит в нём одинаково для украинского и российского её произношения – БАхмут и БахмУтка.

Так что, лица в телеэкранах, навязчиво называющие город БахмУтом, произносят это и не с украинским, и не с российским, а с неким новым московским акцентом. Щирлиц в таком случае подумал бы – "Это провал".

Указанный "Каталог річок України" ценен ещё и годом своего издания – 1957. Работа над ним велась явно несколько лет, и возможно, началась вскоре после смерти Сталина, когда вышло послабление краеведам, которых советская власть всегда подозревала в склонности к национализму. Между переименованием в 1924 г. города Бахмута в Артёмовск и началом работы над этим "Каталогом" около 30 лет. Поэтому в вопросе, где ставить ударение, гораздо большее доверие вызывает мнение трёх составителей "Каталога" – Г.І. Швець, Н.І. Дрозд, С.П. Левченко, чем некоторых нынешних краеведов, утверждающих, местные жители всегда ставили ударение на последний слог.

Местные жители почти сто лет произносили Артёмовск, а не Бахмут, пока в 2016 г. городу не вернули его родное имя. Причём так сжились с Артёмовском, что не спешили возвращать исконное имя. Пользовались им только редкие краеведы и "бандеровцы". Поэтому местные жители в данном случае не авторитет и не источник истины. Тем более, что немалая их часть переселенцы из РСФСР и их потомки, которым долго было безразлично как называть город Артёмовск или Бахмут. Вернули бы они в 1990-ые исконное имя городу и с большой долей вероятности не было бы нашествия рузко-совкового мира, который сейчас кричит о штурме Артёмовска.

Можно понять тех жителей Бахмута, которые после возвращения городу имени в 2016 г. "поплыли" с тем, где ставить в нём ударение, и в результате получилось какое-то уральско-залесское произношение. При этом есть сомнения, что это "плавание" массовое. Но почему этот странный оккупационный говорок стали вдруг навязывать на телеканалах?

Очевидно, по той же самой причине, по которой те же самые телеканалы в 2014 г. стали навязывать слово "сепаратисты" вместо правильного "коллаборанты". Это называется ИПСО. За несколько лет его удалось преодолеть и появился "Закон о коллаборантах". Другой пример кремлёвского ИПСО – навязывание Арестовичем с марта названия "Иностранный легион" вместо "Интернациональный легион". Арестович, в силу своей широкой эрудиции, не мог не знать, что первый ассоциируется в памяти с французским колониальным подразделением, а второй – с отрядами добровольцев, воевавших в Испании на стороне её республиканского правительства. Разница ощутимая. Арестович это знает, но ещё накануне своего увольнения упорно твердил "Иностранный легион". Не все агенты взрывают мост и воруют план взятия Москвы.

В случае с ударением в слове Бахмут имеет продолжение давнего ИПСО по созданию новой идентичности – народа Донбасса. На создание этого мифического народа Москва уже потратила уйму сил и средств. После крушения советского религиозного сознания в Кремле вообще увлечены производством мифом для внешнего и внутреннего употребления.

Но в мифотворчестве тоже есть правила, которые Кремль не в силах игнорировать. Одно из них – у каждого народа, даже у донбасского, должен быть свой язык. Поскольку готового донбасского языка нет, то в Кремле давно, но без заметных успехов, пытаются исправить этот недостаток. В 2018 г. некий "профессор филологии" Вячеслав Теркулов взялся составить словарь "регионального донбасского языка". Он объявил, что слова – кулёк, ставок, таранка, юшка, шабашка, мивина и тысячи других – это исконные слова донбасского языка. Даже украинские слова "буряк" и "хай" попали в него. Но "открытие" Теркулова не впечатлило Кремль, и там сейчас новое лингвистическое поветрие – коверканье слова Бахмут, чтобы из особого произношения создать особый бахмутский язык как диалект донбасского языка. Но почему это кремлёвское ИПСО так активно продвигают на телеканалах?