Почему на самом деле паста бывает разной формы: объясняет эксперт

Кулинарный эксперт пролил свет на то, почему существует такой огромный выбор форм пасты. И, к удивлению многих, каждая форма пасты имеет определенное назначение.

Видео дня

Шеф-повар новозеландского происхождения Энди Хернден оттачивал свое мастерство в лучших ресторанах мира, в частности в Лондоне, и недавно поделился своими знаниями о пасте, пишет Express.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему существует так много форм пасты? Что ж, это не случайно. Итальянцы фактически изобрели секретный код, где каждой форме соответствует определенный соус", – рассказал он.

Подбор соответствующей формы пасты с соответствующим соусом может действительно поднять ваши кулинарные творения на новый уровень.

Такие пасты, как фузилли, пенне и ригатони, имеют скрученную и трубчатую форму. Две последние также имеют удобное отверстие, идеальное для сохранения дополнительного вкуса.

"Завитки прекрасно сочетаются с более легкими соусами, а эти трубочки любят густые соусы", – объяснил эксперт.

Энди советует использовать тонкие и длинные макароны, такие как спагетти и паста "ангельские волосы", для более легких соусов. Они прекрасно сочетаются с такими комбинациями, как чеснок и оливковое масло, лимон и сливочный соус и даже качо э пепе.

Шеф-повар отметил, что эти соусы равномерно держатся на пасте.

Плоская и широкая паста включает такие разновидности, как фетучини, паппарделле и тальятелле. Энди считает, что эти формы пасты идеально подходят для мясных соусов, сливочных блюд и песто.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как не стоит готовить пасту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.