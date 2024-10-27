Почему 'Миколайович', а не 'Миколович': объяснение

Среди украинцев уже много веков очень популярно имя Николай (Микола). Происходит оно от древнегреческого Николаос, переводящего как "победитель народов". Этим и объясняется, что во многих языках это имя звучит как Ник, Николас, Николя, Никола и т.д.

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А задумывались ли вы, почему от имени "Микола" появляется отчество "Миколайович/Миколаївна"? OBOZ.UA рассказывает, в чем особенность этого словообразования.

Вспомним "День Святого Миколая" – один из любимых праздников детей, когда они получают подарки под подушку. Мы называем святого "Миколай", а не "Микола", потому что раньше в литературном языке и официальных документах была распространена именно такая форма, которая происходит от церковнославянского варианта имени.

Именно от формы "Миколай" и образовались отчества Миколайович, Миколаївна.

Вариант "Микола" считался сокращенной формой, поэтому и отчество от него не существует.

Патронимическое именование возникло на том этапе развития общества, когда стало принципиальным указывать принадлежность к определенному роду. Еще у древних греков родовые имена образовывались суффиксом "-ид" – Гераклид, сын Геракла. А потом от так называемых отчеств образовались и популярные современные имена: Леонид в буквальном переводе означает "Леонов сын", Зинаида – "дочь Зевса" и т.д.

В Украине отчество используется в официальных документах для лучшей идентификации личности. Кстати, с 1 января 2021 года, кроме права смены фамилии, появилась и возможность изменить отчество, что обеспечено статьей 149 Семейного кодекса для всех граждан старше 16 лет.

Языковеды говорят, что мнение, будто отчество – это московское влияние или пережиток советщины исторически не подтверждается. Древние украинские летописи, созданные в те времена, когда Москвы еще не существовало, содержат обращения по отчеству.

Кстати, длительное время большая часть территории Украины входила в состав Речи Посполитой, что повлияло на формирование фамилий. Какие украинские фамилии указывают на польские корни – читайте в материале.

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