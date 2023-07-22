Кое-кто удивляется: что же там было такого в СССР, что столько людей тоскуют по тем светлым дням? Почему так?

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Всё очень просто. В СССР была масса тех, кто жил как короли. Конечно, на советский манер. Только в ЦК КПСС в Москве по состоянию на 1989 год было 1940 ответственных и 1275 технических работников. И каждый имел в соответствии со своим рангом спецпайка, квартиру, дачу, служебную машину, место в закрытом санатории, спецобслуживание в спецбольнице. И его родственники тоже.

Далее текст на языке оригинала.

А далі йшов ЦК КПУ. Тут теж сотні дармоїдів з членами родин. А далі – умовний Донецький обком партії. А нижче – умовний Костянтинівський райком. І всюди дачі, машини, привілеї....

Да, порівняно з американськими мільйонерами це ніщо. Але. Справа не в масштабах, а у вик-люч-нос-ті. Вони усі були наче барони серед простолюдинів. Серед жебраків той, хто має шматок буженіни і австрійські джинси – король.

А перелік ширится: у комсомола своя "вертикаль", у кабінетів міністрів своя. А ще лінія різноманітних "рад", починаючи з селищних і закінчуючи Верховною. А ще прокурори, міліцейське начальство, кадебешники. А ще воєнні генерали і полковники. Спортивні чиновники. Актори, письменники, художники.

А ще...

А ще безліч "блатних" посад: банщики, таксисти, провідники вагонів, продавці, завідуючі складом, офіціанти, касири квиткових кас, прийомщики склотари, автослюсарі, стоматологи, урологи, інспектори ДАІ і так до майже безкінечності.

Був такий старий радянський анекдот:

У школі вчителька запитує учнів, де працюють їхні тата.

– Мій тато директор універмагу.

– Мій тато директор ресторану.

– Мій тато телемайстер.

– Мій тато головний бухгалтер.

– А мій тато працює у великому інституті інженером.

Весь клас засміявся. Вчителька:

– Не смійтеся, діти, у хлопчика таке горе...

Ось вони усі зараз і ностальгують за тими часами, коли вони були дуже "знаковими" фігурами, хто на рівні району, а хто й області. І люди їм у пояс вклонялися. А тепер ні.

Ви не повірите, але дехто з тих, хто тікав з СРСР, поверталися з каяттям. Психологи так пояснювали цей феномен: в СРСР вони мали "корито" ВАЗ 2101 і двокімнатну "хрущовку", але це був успіх. А за кордоном виявлялося, що усі мають машини і квартири набагато кращі. І відчуття виключності пропадало, а далі наступала депресія.